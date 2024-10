Clarence Seedorf quema el Balón de Oro y sale en defensa de Vinícius Júnior y el Real Madrid

En la cancha, Clarence Seedorf tenía fama de implacable. Es cierto que el neerlandés perteneció a esa casta de volantes defensivos que se entienden bien con el balón y que, cuando menos, son capaces de entregárselo a un compañero. Sin embargo, también es cierto que tenía una estampa que imponía respeto y que le permitía imponerse en cuanto duelo se le planteaba.

Seedorf llegó al Real Madrid en una época en que el club merengue abría la política de contratar solo figuras de alto nivel, lo que resume sus méritos como jugador. Y se identificó con el club español, por logros, el más importante del mundo.

Avala a Vinícius Júnior

El exmedicampista fue uno de los invitados que cruzó la alfombra roja en París, en la premiación organizada por la revista France Football. Sin embargo, ni la condición de invitado de honor le quitó la frontalidad a la hora de defender a Vinícius Júnior y a su exclub. Los merengues no asistieron a la ceremonia, después de cerciorarse de que el brasileño no recibiría la distinción mayor. Es decir, la que inmortaliza a quienes la obtienen.

Clarence Seedorf, como comentarista.

“Vinícius Júnior merece quedarse con el Balón de Oro”, dispara a la hora de proponer un candidato para la codiciada estatuilla, sabiendo que, efectivamente, no lo recibiría. Esa situación había generado una poderosa respuesta: el vuelo charter que llevaría a 50 personalidades ligadas al club, entre ellos a los nominados en distintas categorías, no salió de Barajas, el aeropuerto internacional de Madrid.

Y luego, Seedorf lanza un dardo potente. Casi tanto como la energía que le imponía a sus duelos. “Creo que los problemas entre el Real Madrid y la UEFA deberían mantenerse separados de un premio que el jugador merezca. Es una vergüenza”, enfatiza, para dejar suficientemente claro que no estaba ahí para guardar formas ni reservarse lo que piensa de la premiación y de la decisión más importante que conlleva. El exvolante, como en toda su exitosa carrera, que incluyó pasos por el Ajax, la Sampdoria, el Inter, el Milan y el Botafogo, puso pierna fuerte.

Otro neerlandés insigne, también creía que el premiado iba a ser el jugador merengue. “¿El Balón de Oro? Pensé que sería Vinícius”, dice. Además, valora la importancia del reconocimiento. “Es el premio individual más importante del mundo”, sentencia.

Kroos tampoco calla

Hay más reacciones. En pocas palabras, pero igualmente significativas. Por ejemplo, Toni Kroos fue uno de los que no necesitó manifestaciones grandilocuentes. “El mejor”, postea el también ex volante merengue en su cuenta en Instagram.

No es la única alusión. En un evento de la Icon League, algo así como la Kings League alemana, disparó con fuerza. “Todo lo que rodea este trofeo es demasiado exagerado y sobrevalorado. Siempre consideré que no es algo importante. Desde lo más profundo de mi corazón, soy de la opinión de que a los galardones individuales no se les ha perdido nada en un deporte como es el fútbol”, declara. “Este tipo de cosas se pueden hacer en un deporte como el tenis, cuando es uno solo el que gana. Pero ya que existe, para mi hubiese sido lógico que se lo hubiese llevado Vini”, sentencia.