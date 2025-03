Franck Ribéry pone en tela de juicio un Balón de Oro de Cristiano Ronaldo: “Seguirá siendo para siempre una injusticia”

A más de dos años de su retiro como futbolista profesional, Franck Ribéry protagonizó su entrevista más personal. El talentoso extremo francés relató cómo las lesiones lo obligaron a colgar las botas: “Mi rodilla me dolía cada vez más. Ya no entrenaba entre partidos, sino que me recuperaba para preservarme. Perdí el ritmo. Los exámenes revelaron que no me quedaba cartílago. Me operaron en Austria. La operación salió bien, con la colocación de una placa en el interior”, reveló en un extenso diálogo con L’Équipe.

El galo, que en ese entonces era jugador de la Salernitana, confesó que estuvo cerca de incluso perder su pierna. “Cinco meses después de la operación, tuve una infección grave. Durante dos meses estuve tomando pastillas. Me retiraron la placa. La infección me había carcomido. Fue tan grave que tenía agujeros en toda la pierna. Había cogido el Staphylococcus aureus. Estuve ingresado en un hospital en Austria durante doce días. Estaba realmente asustado. Estuvieron cerca de cortarme la pierna”, indicó.

El Balón de Oro de 2013 y Zidane a Francia

Ribéry también tocó un tema sensible para él. La leyenda del Bayern Múnich aseguró que el Balón de Oro de 2013 le fue arrebatado. “Lo gané todo menos eso ese año: la Champions League, el doblete Bundesliga-Copa de Alemania, el Mundial de Clubes, el título de mejor jugador europeo… Fue el año perfecto. No pude hacerlo mejor”, señaló el atacante casi 12 años después.

“Ese Balón de Oro seguirá siendo para siempre una injusticia. Todavía estoy buscando la explicación, aunque algunas personas me han dado una. Nunca entenderé por qué el cierre de las votaciones se retrasó más de dos semanas, cuando yo estaba en cabeza entre los periodistas. Si la votación hubiera sido la misma que hoy, habría ganado. Pero Messi y Cristiano Ronaldo siempre me han mostrado respeto. Sabían que estaba en su mesa. Con toda humildad, en 2013 no tenía nada que envidiarles”, continuó el francés sobre la espectacular temporada que tuvo.

Finalmente, también se encargó de candidatear a Zinedine Zidane para el banquillo de la selección francesa, que se quedará sin Didier Deschamps cuando finalice su participación en el Mundial de 2026. “Siempre es un placer estar con Zizou. Siempre hemos tenido una buena relación. Sigue siendo como un hermano mayor. Nos volvimos a ver el verano pasado en un torneo en Marsella, en su casa, y todavía parece que fue ayer. Aún hoy sigue siendo un modelo por su sencillez, su discreción y su respeto. Es un referente en mi desarrollo como entrenador”, comenzó hablando sobre el legendario volante.

“Entregaba los diplomas con calma, sin saltarse ningún paso. Se hizo cargo de jóvenes, del Castilla, del Real Madrid, luego de auxiliar y finalmente es un gran entrenador. Se tomó su tiempo. ¡Y estamos hablando de Zizou! Él siempre ha sido un ejemplo. Es como Xabi Alonso. Él también hizo las cosas bien para volver a ser grande en el banquillo. Le deseo que sea el próximo seleccionador. Zizou es la mejor persona que le podría pasar a Les Bleus. ¡Zizou es la imagen más bella de Francia!”, sentenció Ribéry.