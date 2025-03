Karim Benzema recuerda su salida de los merengues: “No quería irme a otro equipo que compitiera con el Madrid "

Karim Benzema dejó el fútbol europeo en 2023 para comenzar una nueva etapa en Arabia Saudita, concretamente en el Al-Ittihad. El delantero de 37 años estuvo más de una década en el Real Madrid, por lo que es una voz autorizada para referirse a la actualidad del cuadro de la capital española.

Su salida de los merengues fue un tanto inesperada. El canterano del Olympique de Lyon fue determinante en la obtención de la Champions League 21/22, a tal punto que después se alzó con el Balón de Oro a fines de ese año. En una entrevista concedida en Europa, el Gato comentó detalles sobre su salida del equipo y sobre su relación con Florentino Pérez.

“Lo hice todo, empecé como un niño y terminé como un hombre. Con todos los títulos y con el Balón de Oro, me quería ir en lo alto. Nadie sabe cómo hubiera rendido el próximo año. Para mi el Real Madrid es el mejor club del mundo y no quería irme a competir a otro equipo que se pudiese enfrentar contra el Madrid como el PSG o el City”, mencionó el delantero.

El francés tiene contrato vigente con el Al-Ittihad hasta 2026. (Foto: Karim Benzema en Instagram)

En este sentido, Benzema relató cómo fue la conversación con el presidente para comunicarle que tenía la intención de dejar el club madrileño. “Florentino fue la primera persona a la que llamé cuando decidí que me iba. No lo entendió del todo (...) Le dije que los jóvenes, Vinicius y Rodrygo, estaban preparados”, complementó.

Su opinión sobre las figuras del Madrid

La gran polémica de la temporada pasada en el fútbol del Viejo Continente fue a causa del Balón de Oro, puesto que según la prensa especializada era casi un hecho la coronación de Vinicius. Sin embargo, en Madrid se enteraron horas antes de que no sería condecorado, ya que el premio sería para Rodri, volante del Manchester City y de la selección española.

Esto determinó en que el jugador brasileño y los demás representantes de los merengues no asistieran a la premiación en Paris, a modo de protesta por esta situación. Según el Gato, el delantero de 24 años merecía el galardón en aquella oportunidad. “Fue determinante en cada partido el año pasado en el que ganó la Champions. Yo me siento a ver fútbol y veo que hace cosas que solo hacen los mejores. Le mandé un mensaje cuando no ganó el Balón de Oro, estaba triste”, indicó.

Asimismo, Karim Benzema se refirió a su compatriota y figura del Real Madrid, Kylian Mbappé. Explica que entiende lo que atravesó el exPSG en sus primeros meses, aunque sabe que sus fichajes tienen muchos matices entre sí. "Su situación es diferente a lo que me pasó a mi. Yo llegué muy joven con 21, él llegó con 25. Sabe que en el Madrid, si fallas, te matan porque te han traído únicamente para meter goles. La presión allí es una barbaridad“, apuntó el ariete de 37 años.

Por último, en la entrevista el francés dejó en claro que para el futuro no está dentro de sus prioridades el convertirse en entrenador. “Me parece más complicado que ser jugador. Cerca del fútbol quiero estar. Quiero estar cerca de Florentino cuando me retire”, concluyó el Gato.