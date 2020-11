Claudio Baeza es positivo por Covid-19 a pocos días del regreso de las Clasificatorias

Fue titular ante Uruguay y Colombia con la Roja en las primeras fechas de las Clasificatorias y avanza hacia la consolidación en el esquema de Reinaldo Rueda, pero a 12 días para retomar los duelos eliminatorios, Claudio Baeza arrojó positivo por Covid-19. El Serrucho no jugó este viernes con el Necaxa, estará en cuarentena, y es duda para una nueva citación en la Selección.

Desde el club mexicano le confirman a La Tercera el resultado del examen de Covid-19 de Baeza, el que lo obligó a quedar fuera de la nómina del duelo ante el Toluca, donde los electricistas ganaron por 3-2. El volante está en encierro hasta que nuevos análisis digan lo contrario.

A días de conocer la nómina para los partidos clasificatorios ante Perú (13/11) y Venezuela (17/11), el ex Colo Colo enciende las alarmas siendo una posible baja. De llegar, lo haría justo, al menos al primero de la doble fecha que se le viene a la Roja. Si no alcanza a sumarse, Erick Pulgar sería el llamado a retomar la posición, quien no participó de los duelos ante Uruguay y Colombia, también por estar contagiado de coronavirus; pero ya suma minutos con la Fiorentina.