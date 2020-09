Claudio Bravo en su presentación oficial: “Me siento más vivo que nunca”

Durante la mañana de este jueves se realizó la presentación oficial de Claudio Bravo como portero del Real Betis. Acompañado del presidente del club, Ángel Haro, y el director deportivo, Antonio Cordón, el chileno reconoció que se siente “más vivo que nunca” con su llegada al club y que la presencia de Pellegrini fue un factor que consideró antes de firmar.

“Ha sido una decisión sencilla de tomar. Agradecer al presidente (Ángel Haro), a Antonio (cordón), a las personas que formaron parte de la decisión de que yo pudiera estar aquí hoy en día y es sinónimo de felicidad, de orgullo de poder representar al Betis por estas dos próximas temporadas”, comenzó diciendo Bravo.

“Mi decisión pasa por ver dos cosas muy buenas. Pasé muchos años en la liga, me tocó sufrir y disfrutar del Betis desde el otro lado, en el campo con su afición con todo lo que conlleva la ciudad que los mueve desde atrás y cuando uno visualiza esas cosas, cuando ve que hay muy buenos compañeros que quieren hacer las cosas muy bien. Cuando tienes un técnico de pergaminos, de ideas muy claras y quiere resultados, la verdad es que ese tipo de cosas también te motivan a querer estar acá. Muchos de nosotros dejamos la parte económica, visualizamos otro tipo de cosas en la vida, en la carrera deportiva como los logros. Para mí es sinónimo de felicidad”, continuó el guardameta.

“Así que agradecer, esperar hacer las cosas tal como me ha tocado en los clubes que me han tocado defender. Me gusta trabajar para obtener logros y es momento de aprovechar. No podemos aprovechar a nuestra gente, nuestro campo, porque es una virtud y una fuerza que a nosotros nos puede venir muy bien, pero es propio de la pandemia. Ahora nos queda afrontar los partidos como una final y ser más competitivos que nunca”, agregó.

Sobre el club, Bravo resaltó que “el Betis tiene unas condiciones increíbles para que nos vaya bien. Tiene una fuerza que es su gente, su ciudad. Es algo que en Sudamérica palpamos muy de cerca. Que el aficionado esté cerca tuyo, que te presione, que cuando las cosas no están saliendo bien, el aficionado te ayuda de buena manera”.

“Viniendo aquí me siento más vivo que nunca. Jamás he querido estar en una zona de confort, porque siempre he sido competitivo y es lo que busco estando acá. Seguir siendo competitivo hasta el último día que pueda estar en esta actividad”, complementó.

Sobre Manuel Pellegrini declaró que “la presencia de Manuel influye, cuando detrás de un proyecto hay seriedad y deseos de hacer las cosas de buena manera, la decisión influye”.

También destacó la presencia de antiguos compañeros que le harán más fácil su proceso de integración al nuevo club. “Tengo compañeros con los que coincidí en otros equipos eso te beneficia al hecho de acelerar procesos de acomodarte y adaptarte más rápido a las situaciones”.

Por último, comentó cómo se vivirá el clásico contra el Sevilla. “Los enfrentamientos que suceden acá no son nuevos para mí. Tengo fresco en la memoria lo que sucede. Hay una ciudad entera pendiente de lo que pueda pasar. Lamentablemente no se pueden disfrutar de la misma forma por la pandemia. Nosotros queremos estar con nuestra gente, sentir la fuerza que nos hacen sentir en cada encuentro”.