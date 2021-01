Claudio Bravo: “No me imagino a Colo Colo en la B”

Claudio Bravo, pese a pelear la Liga Española con el Betis de Manuel Pellegrini, sigue atento al fútbol chileno. El portero de la Roja manifestó su deseo de poder volver al club que lo vio crecer, Colo Colo, a quien según dice, no se lo imagina jugando en segunda división.

“No me imagino a Colo Colo en la B, porque nunca lo he visto en esta situación. Como colocolino nunca se te pasa por la cabeza ver al club en la condición actual. Si bien estuve en un momento malo en lo económico, el espíritu era increíble. No teníamos agua caliente, no había dinero para sueldos, pero la aspiración era entrenar de lo mejor”, comentó el arquero a TNT Sports Chile.

También se refirió a la posibilidad de, en un futuro, volver a Macul: “Yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago. El tiempo dirá donde estaré. Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver y echar una mano”.

“También me abro a las posibilidades de estar en otros lugares. Yo lo que más quiero en mi trabajo es hacerlo de la mejor manera posible y lo voy a hacer donde tenga que estar. Obviamente mejor aún si me toca estar en el club del cual soy hincha, pero si las puertas no están abiertas o el técnico no me quiere o no se dan las opciones, es imposible llegar al lugar”, advirtió.

En la entrevista, el meta también sorprendió contando una conversación que sostuvo con Pep Guardiola. “Veníamos de una gira por Estados Unidos, llegamos a Inglaterra y me llama a la oficina y me dice ‘quiero hablar contigo’, subo y me plantea la opción de ser entrenador. Yo le dije ‘¿me quieres retirar? Yo pretendo jugar varios años más’. Ahí me dice que ‘hay que visualizar cosas para el día de mañana, creo que tienes potencial para ser un buen entrenador’”, recordó.

Por último, comentó la dolorosa situación de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. “Nadie lo esperaba, no te ves fuera de un Mundial con una selección con un potencial tremendo, más en ese entonces cuando todos estaban en buen nivel, en grandes clubes y con buena edad para participar. Ese Mundial ni siquiera lo vi por televisión”, cerró.