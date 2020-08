Clubes opositores presentan al Tricel impugnación por la elección de Milad en la ANFP

Anoche, a eso de las 22 horas, según indicaron varios directivos, un grupo de clubes presentó ante el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana una impugnación a la elección de la ANFP, efectuada el jueves 30 de julio, en la que Pablo Milad resultó electo presidente de la asociación, luego de obtener 25 votos sobre los 23 de Lorenzo Antillo.

En esa jornada, presidentes afines al timonel de Audax Italiano cuestionaron la validez del proceso, debido a que algunos consejeros estaban acompañados al momento de votar, cuando los estatutos señalan que los sufragios deben ser secretos. Pese a las quejas, se dio por ganador al curicano.

Las críticas apuntaron directamente a Cristian Aubert, mandamás de Azul Azul, y Juan Carlos Silva, gerente de Cobresal. El primero estuvo junto a un notario, que incluso en una imagen parecía estar tomándole una foto a la pantalla del computador.

Si bien ya han pasado más de dos semanas desde los comicios virtuales, realizados a través de Zoom, en el bloque Por el futuro del fútbol aseguran que tenían 15 días hábiles para impugnar, por lo que están dentro del plazo.

Según revelan los clubes detrás de la medida, el Tricel tiene tres días hábiles para declarar si el reclamo es admisible o no.

En entrevista con La Tercera, publicada este domingo, Milad se refirió a una posible impugnación de sus opositores. “No tengo problema. En ese sentido, soy deportista y estoy acostumbrado a las competencias, pero siempre con el respeto y con la seriedad que me caracteriza en lo personal y también en enfrentar los desafíos y las responsabilidades correspondientes. No tengo ningún problema. Y pienso que hoy en día no serían 25 votos por mí. Pienso que serían bastante más”, advirtió.