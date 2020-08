Pablo Milad: “Encontré una ANFP muy aislada y descabezada”

Pablo Milad (56 años) se la ha pasado frente al computador. Sus días transcurren de reunión en reunión, desde bien temprano hasta bien entrada la noche. Un escenario que, pese a todo, parece disfrutar. No se le escucha estresado, sino que al contrario, se le nota entusiasmado. A dos semanas de su asunción como nuevo presidente de la ANFP, en una polémica elección, el curicano le entrega a La Tercera sus primeras reflexiones sobre este corto período.

¿Cómo han sido sus primeras dos semanas como presidente?

Estoy muy contento de tener esta responsabilidad y este desafío. Han sido días de mucho trabajo, de mucha realización, no solamente por las urgencias del retorno al fútbol, sino que también por la organización interna de la ANFP, donde siempre ha sido un sentido que he impuesto en donde he estado, que es trabajar en equipo, de trabajar solucionando problemas lo antes posible y también establecer los lazos correspondientes. Hemos tenido ya la reunión de la Federación, con ANFA, que fue muy cordial, con mucha transparencia, porque hablamos también de la situación interna de la ANFP. Vamos a incrementar y a fomentar una relación directa con nuestro socio en la Federación, que es ANFA.

¿De qué se trató esa reunión?

Expusimos sobre la situación económica de la ANFP, que no se había hecho en ninguna reunión con ANFA. Eso fue muy bien recibido por el presidente don Justo Álvarez, quien hizo hincapié en que es primera vez que hay una reunión de esta índole, con tanta transparencia, mucha comunicación y con mucho sentido de unión, que es la finalidad que queremos aplicar.

¿Hablaron de la Federación?

El martes estuve conversando con Jair Bertoni, que es el director de las asociaciones miembro de América, con respecto al tema. Hay un proceso ordenado que hay que ir haciendo, en coordinación con ellos, donde está la mejor disposición de modernizar los estatutos, en pos de un buen funcionamiento y ordenado, que ha sido la característica del fútbol chileno. De hecho, ellos no tienen ningún reparo con respecto a cómo ha funcionado estos últimos años la Federación. Nosotros vamos a seguir las directrices que nos indique la FIFA y vamos a tener reuniones permanentes con respecto a este proceso, que es un proceso ordenado y secuencial, que va a estar guiado por ellos.

¿Pasó el sabor amargo de su polémica elección?

Creo que fue parte del momento, de las emociones. Era una elección, una situación en la cual hay manifestaciones en el momento, pero después muchos que hicieron una manifestación negativa sobre el proceso eleccionario, me llamaron para sumarse a trabajar por el fútbol chileno. En el fondo, lo más importante es que la elección fue legítima, donde los votos con los cuales yo inicié la campaña se mantuvieron hasta el final. Eso fue algo histórico. No hubo cambios sorpresivos en el último momento. Eso habla del compromiso y del respaldo que tuve durante toda la campaña.

Pese a que lo ligaron con Jadue, mantuvo los 25 votos...

Eso quiere decir que me conocen, que conocen la situación, que conocen el proceso que vivimos todos en la administración de Sergio Jadue, donde teníamos todos una relación cercana con él. Todos, todos. La reelección fue hecha por 29 clubes, donde sentíamos que el presidente era muy cercano y que trabajaba por el fútbol chileno y que los resultados deportivos avalaban un trabajo acorde con lo que queríamos para el fútbol chileno. Ahora, las situaciones en las que él decidió tomar otro camino fueron decisiones netamente personales, que no nos implican a nosotros, no tenemos ninguna conexión con eso. Teníamos una relación de un período y medio prácticamente, donde él fue presidente, pero esto no influyó en un cambio de voto en relación a eso, porque el mundo del fútbol es pequeño, nos conocemos todos. Y sabemos la calidad de personas que somos cada uno de nosotros y también las relaciones que se tuvieron con la administración de Sergio Jadue.

¿Teme que se impugne la elección?

No tengo problema. En ese sentido, soy deportista y estoy acostumbrado a las competencias, pero siempre con el respeto y con la seriedad que me caracteriza en lo personal y también en enfrentar los desafíos y las responsabilidades correspondientes. No tengo ningún problema. Y pienso que hoy en día no serían 25 votos por mí. Pienso que serían bastante más.

¿Ya se siente el costo familiar de ser presidente de la ANFP?

No, porque vengo de ser intendente y eso es 24/7. Estoy acostumbrado y lo estoy haciendo con mucha convicción. Estoy comprometido completamente con el fútbol chileno. Es parte también de la responsabilidad que uno asume y el desafío de recomenzar el campeonato; también estar de la mano con nuestra selección chilena para que podamos clasificarnos al Mundial de Qatar. También he estado trabajando muy de cerca con los equipos, que es la forma que tengo de trabajar. Encontré una ANFP muy aislada y descabezada, sin un trabajo dirigido. Y en eso estamos. Tratando de reunir los equipos, de trabajar en conjunto, con mucha comunicación, con mucho respeto y viendo también los puntos de urgencia a solucionar lo antes posible y proyectando los problemas que puedan venir a futuro. Estoy acostumbrado a trabajar así. Mi forma siempre ha sido trabajar en equipo. Tenemos muy buena gente, pero tenemos que ordenar y canalizar de mejor forma las energías y los potenciales de cada uno de los profesionales que trabajan en la ANFP.

¿A qué se refiere con ANFP aislada y descabezada?

Que cada uno de los departamentos, de las gerencias, estaban trabajando con poca comunicación entre ellos. La función que tengo que hacer yo es coordinarlos, que puedan trabajar muy unidos y que sientan que hay un líder que quiere lo mejor para el fútbol chileno; solamente, aceptar que las decisiones se toman en conjunto y no solo por un departamento o por otro, sino que esto tiene que estar coordinado por un trabajo en equipo, que estamos implementando.

¿Hay o no hay fecha para volver al fútbol?

Partimos por crear una comisión médica transitoria, compuesta por nueve médicos, que era unos de los factores fundamentales para asegurar que los procesos se cumplan. En base a una fecha, no hay una fecha estipulada. Creo que es próxima, pero tenemos que cumplir ciertos requisitos que nos han pedido. Uno es preparar los estadios que han sido habilitados por Estadio Seguro. Tienen que tener un espacio adecuado en sus camarines, donde haya un proceso de sanitización controlado por un ente que se va a validar y que va a fiscalizar que se cumplan los protocolos, que es la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, que es el segundo punto muy importante. Y el otro punto es la tipificación de infracciones o de faltas, que se hará en el Consejo de este lunes (mañana). Ahí hablaremos de fechas y días.

Pero los castigos ya están aprobados...

Independientemente de que hay una tipificación de multas a través del Tribunal de Penalidades, esta no implica específicamente faltas relacionadas con los procesos sanitarios exigidos y confirmados por la autoridad sanitaria. Son normas que hay que cumplir y tomar como base para este retorno seguro. La tipificación de multas es para que cada uno pueda realizar y cumplir este compromiso. Si no hay tipificación quedará a la libre interpretación del Tribunal de Disciplina. Para la autorización se necesitan estos elementos, para que la autoridad sanitaria sepa que habrá un ente que va a guiar y fiscalizar que se cumplan los protocolos.

¿Es intervención política que el gobierno insista en que los clubes aprueben las sanciones?

Para nada. Es una forma de ayudar a que comience de muy buena forma el fútbol. No ha habido ninguna intervención, solamente la intención de cooperar bajo los requisitos que necesita el Ministerio de Salud para dar la seguridad de que se va a cumplir con el protocolo propuesto y aprobado por el Minsal. Por eso se necesitaba un ente guía, a través de un equipo médico. Y por otro lado, una tipificación de multas que no están dentro de los códigos penales de la ANFP. Por ejemplo, no hay un castigo si no usas mascarillas. Esto no está tipificado, pero no es una exigencia de gobierno, sino que para la autorización se necesitan esos elementos.

La ministra del Deporte advirtió que no quería que el protocolo se transformara en letra muerta...

Es que si uno pasa los 120 kilómetros sabe que se arriesga a una multa. Eso es lo que hay que fortalecer: saber que si no cumples habrá una multa que será más cara que el hecho de cumplirla. No es intervencionismo del gobierno ni nada. Son exigencias que nos piden para que podamos llegar a realizar el campeonato de forma segura. Eso hay que resaltarlo, porque es tan importante que sea seguro y que no dure un partido y que después nadie cumpla, que no haya una sanitización coordinada ni fiscalización por entes neutros.

Luego de la lista de recintos habilitados por Estadio Seguro, ¿cómo toma los reclamos de algunos clubes que quedaron fuera y que amenazan con no jugar?

Estamos trabajando en conjunto con los clubes y las autoridades para solucionar los problemas de los recintos que están hoy ocupados como centros de acopio y como hospitales de emergencia. De esos, en La Serena aún no ha habido uso y se está analizando, a través del servicio de salud de la región, con respecto a una solución para el uso para el primer partido, situación que se va a analizar en los primeros días de la próxima semana. Esta es una solución que vamos a buscar en conjunto con Estadio Seguro, con la autoridad sanitaria y los municipios respectivos. Hay una muy buena disposición.

¿Fue una derrota que los clubes no aprobaran una comisión médica permanente en su primer Consejo como presidente?

No es una derrota. Hay una disposición absoluta al funcionamiento de esta comisión médica. Lo único es que muchos consejeros querían que fuera en forma transitoria y no de forma permanente. Lo que se presentó a través de la comisión Retorno fue la inclusión de esta comisión dentro del reglamento de la ANFP, tal como existe la comisión de doping y otras que son permanentes. Recordemos que las comisiones médicas existen en todas las ligas del mundo. Este es un vacío que tenemos hoy en la ANFP, porque esta comisión no solo funciona como guía en el tema de la pandemia, sino que también para lo que es innovación, desarrollo y estudios direccionados a los clubes para tener un soporte científico que mejore el aspecto físico, fisiológico y de entrenamiento de cada uno de los jugadores.

¿El regreso será sin público?

Exactamente, independientemente de las ciudades que estén con cuarentena. Se va a cumplir con todas las normas sanitarias, independiente que esté en cuarentena o no.

Los clubes quieren volver a jugar a más tardar el 28 de agosto y no pasar a septiembre, ¿sería muy desastroso que no se jugara este mes?

Aquí lo primero es que las cosas se tienen que hacer bien y se tiene que partir bien. Si empezamos a fines de agosto o la primera semana de septiembre, tiene que ser seguro, con todos los protocolos, cumpliendo todas las exigencias de las autoridades sanitarias, con los equipos de supervisión, de análisis de estadios, sanitización, transporte, de realización de cada uno de los partidos. Tenemos que volver de forma segura. ¿Lo antes posible? Sí, pero de forma segura.

En su primer Consejo se produjo un hito, que fue la visita del seleccionador nacional, ¿fue una señal de apertura? ¿Quedó conforme con la presentación de Rueda?

La relación del seleccionador con los clubes no ha sido fluida, pero no porque él no haya querido, sino porque ha tenido contacto directamente con los cuerpos técnicos y nunca había tenido con los presidentes. Esto favorece en el sentido de que conozca a las personas que están a cargo de las instituciones, de cuáles son los objetivos y problemas que tenemos que solucionar juntos, cuando se reinicia un ciclo ya sea para el fútbol nacional y la selección chilena. Por eso es que es tan importante esta relación y este conocimiento de cuáles son los planes y también cuáles han sido los problemas de coordinación con los partidos, principalmente en fechas no FIFA, que se necesita que los jugadores que participan en la liga local tengan también este contacto internacional que les ayude y facilite el día de mañana a poder participar con nuestra camiseta y por puntos.

¿Rueda ya aceptó una nueva rebaja salarial?

Siempre ha tenido la mejor disposición para todas las sugerencias que ha hecho la ANFP, en relación a todo lo concerniente a una adaptación a situaciones de emergencia.

Uno de sus objetivos era reunirse con los referentes de la Selección. Entiendo que ya lo hizo con Gary Medel, ¿cómo le fue?

Bien. Han sido algunas conversaciones muy importantes, muy cercanas. Es bueno escuchar a las personas que tienen mucha experiencia a nivel de estos años y que le han dado grandes éxitos a nuestro fútbol. Ellos tienen mucho que decir, tienen mucha experiencia. Entonces, es muy bueno escuchar a todas las personas para sacar todas las conclusiones correspondientes. Me falta reunirme con más.

Sin amistosos en septiembre ¿qué plan existe para que la Roja no llegue mal preparada en octubre?

Los amistosos están suspendidos y descartados no solamente para Chile, sino también para los rivales directos que son Uruguay y Colombia. Eso significa que llegaremos en las mismas condiciones. Lo más importante es que los seleccionados, ya sean los que participan en competencias europeas, mexicana y chilena tengan continuidad en sus diferentes equipos. Eso significará que llegarán en un buen nivel de competencia.