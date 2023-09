COBS vence a Old Boys y es tricampeón en el Primera Top 10

Nuevamente, el Primera Nacional TOP 10 de la Asociación de Rugby de Santiago es conquistado por COBS. La tradicional escuadra fundada en 1972 se queda con el título por tercer año consecutivo y acumulando su octavo campeonato de este tipo en su historia. En esta ocasión vencieron a Old Boys en Colina.

El marcador fue 29-23 y la distancia se marcó principalmente en la fracción inicial. Tres penales de Tomás Salas le permitieron iniciar con mucha ventaja. Luego, un try de Martín Triviño fue definitivo en la primera parte. Si bien, en un momento, el local logró igualar las acciones con dos tantos de Álvaro Castro, al momento de irse al descanso el marcador decía 16-6.

A penas iniciado el complemento, un try de José Ignacio Escobedo y la conversión de Tomás Salas encaminaron a COBS a su triunfo. Un try de Juan Fischer achicó la distancia, pero no fue suficiente. Finalmente, Salas aumentó la ventaja en dos ocasiones antes del cierre. El último punto del partido fue para Old Boys, ya que un try de Sebastián Valech convertido por Castro le puso un poco de decoro al marcador.

Tras el partido, la celebración vino por parte del equipo ganador, dirigido por Mark Cross, quien es Head Coach de la institución desde 2013. Además, este domingo, los siete Cóndores que están en Francia (Diego Escobar, Salvador Lues, Santiago Pedrero, Alfonso Escobar, Rodrigo Fernández, Matías Garafulic y Nicolás Garafulic) subieron una foto a modo de festejo.