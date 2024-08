Colo Colo ante River Plate: las viejas (y no tan viejas) cuentas pendientes de la próxima llave del Cacique y Almirón en la Copa Libertadores

Colo Colo ya conoce a su próximo rival en la Copa Libertadores. La victoria en la llave frente a Talleres de Córdoba, la escuadra de los chilenos Matías Catalán y Bruno Barticciotto, puso a River Plate en el camino de los albos. Por un lado, el rival más previsible y, por otro, el más temido. Y, a partir de la certeza respecto del choque, la inspiración perfecta para empezar a buscar derivadas. Las hay no solo en el enfrentamiento entre albos y millonarios.

En Argentina, por ejemplo, el morbo lo genera el reencuentro de Jorge Almirón y Marcelo Gallardo en un partido por los puntos. Al actual entrenador de Colo Colo se le menciona por su reciente paso por Boca Juniors, aunque el antecedente más alentador para el Cacique aparece en 2017, cuando, en la banca de Lanús, logró eliminar al equipo del Muñeco en las semifinales del torneo continental. En esa edición, el equipo granate, que terminó resignando el título ante Gremio, partió perdiendo por la cuenta mínima en el Monumental. En la vuelta, se impuso por 4-2. El global 4-3 lo instaló en la definición ante el equipo gaúcho.

Muñeco diabólico

El frente a frente, en todo caso, le da el favor al Muñeco, quien ha obtenido cuatro victorias en los seis encuentros ha dirigido ante el actual entrenador de Colo Colo. Almirón, eso sí, puede jactarse de que le ganó dos encuentros claves. Además de la citada eliminación copera, se impuso en la Supercopa transandina de la misma temporada.

Ahora, si se trata de enfrenamientos ante los albos, el técnico millonario puede estar relativamente tranquilo. La última vez que se midieron por los puntos fue en 2022, cuando compartieron el grupo F de la misma competición continental. La salvedad es que en esa época el equipo popular era comandado por Gustavo Quinteros. Y el dato concreto es que la superioridad millonaria fue absoluta: en el Monumental de Macul, los argentinos se impusieron por 1-2, con goles de Matías Suárez y Ezequiel Barco y descuento de Juan Martín Lucero.

Colo Colo ante River, en 2022 (Foto: Photosport)

Ese encuentro estuvo marcados por los graves incidentes que se produjeron en las inmediaciones del estadio del equipo popular, donde se registraron los denonimados turbazos, intentos ilegítimos de ingresar al reducto sin portar la debida entrada.

En el de Núñez, los de la banda sangre pasaron la máquina: 4-0, con anotaciones de Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz, Héctor Martínez y, otra vez, Barco.

Experiencia y jerarquía

Colo Colo llega a la llave con los argentinos con una base que ya los enfrentó en esa oportunidad. Nombres como Brayan Cortés, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Vicente Pizarro, Esteban Pavez, César Fuentes, Leonardo Gil, Marcos Bolados, Daniel Gutiérrez y Cristián Zavala son algunos de los que se repiten para la serie que comenzará a mediados de septiembre (entre el 17 y el 19, hasta que se defina el calendario). Sin embargo, la esperanza alba está situada en dos aspectos fundamentales: la mayor experiencia de ese mismo contingente en estas lides y, principalmente, el plus que representa el aporte de los experimentados jugadores que no actuaron en esos desafíos porque aún no pertenecían a los albos. Esa lista incluye a Arturo Vidal, Mauricio Isla y Javier Correa, por citar a los más connotados. El otro aval, crucial, es la experiencia de Jorge Almirón en estas instancias. En la serie frente a Junior quedó más que clara.

En River, un equipo que se caracteriza por la permanente exportación de figuras, las coincidencias son menores. Aparecen, por ejemplo, nombres como Franco Armani, Milton Casco, Ezequiel Barco y Paulo Díaz. A ellos hay que agregar la preocupación que genera que el conjunto bonaerense se haya reforzado con figuras como los campeones del mundo Germán Pezzella y Marcos Acuña, además de otras figuras relevantes como Fabricio Bustos y Maximiliano Meza. Como el entrenador ha dado muestras públicas y fehacientes de que aún no está satisfecho con el funcionamiento de su escuadra, la búsqueda continúa. Sueñan con Lucas Ocampos, hoy en el Sevilla, aunque ven más factible la incorporación de Joaquín Correa, quien estuvo en el Olympique de Marsella. Pertenece al Inter de Milán.

El caso del chileno es bastante especial. Formado en Palestino, en 2015 se sumó a Colo Colo, donde jugó apenas cinco partidos. Luego iniciaría un prolífico paso por San Lorenzo de Almagro. En el choque que se disputó en el recinto enclavado en Departamental, arrasó con un incipiente Alexander Oroz, lo que le valió el repudio de los fanáticos del Cacique. “Mire, le voy a decir algo, pregúntele a cualquier central si no se barrió así. El que diga que no es un mentiroso”, le defendió Ítalo Díaz, su padre y ex seleccionado chileno. “Paulo fue a la pelota, si se fija en la jugada Paulo la toca con el pie y después le pega en la mano, el muchacho lo saltó cuando le echa a correr la pelota. Por suerte al muchacho (Oroz) no le pasó nada, solo fue el golpe y no hubo lesión. Pudo ser de amarilla”, relativizó.