Colo Colo anuncia que Pablo Solari se quedará por cuatro años más en Macul

Pablo Solari se queda en Colo Colo. El delantero argentino permanecerá en Macul por los próximos cuatro años. El Cacique anuncia, a través de sus canales formales, que ha alcanzado un acuerdo con Talleres de Córdoba para la adquisición del 80 por ciento de los derechos económicos del delantero, en una operación que alcanza los US$ 1,3 millones, tal como había informado El Deportivo. Los albos tuvieron que apelar a esta fórmula después de que no alcanzaran un entendimiento para quedarse con la mitad de la ficha, según la cláusula que establecía el pago de US$ 750 mil para esa porción.

La negociación no fue simple. En Macul tuvieron que lidiar, primero, con la permanente presión del club cordobés que, a través de su presidente, Andrés Fassi, manifestó permanentemente su intención de recuperar al atacante. La consideración no era casual. Cuando Talleres aceptó ceder a préstamo a Solari lo hizo bajo la convicción de que se trataba del elemento más promisorio de su cantera. Sin embargo, ni siquiera alcanzó a disfrutarlo en el primer equipo.

Pablo Solari, en un partido de Colo Colo.

Manos a la obra

Superado el plazo inicial, y frente a la convicción de que Solari era considerado como una pieza esencial para el proyecto de Gustavo Quinteros en la próxima temporada, que incluye la participación en la Copa Libertadores, el Cacique se abocó a trabajar en la nueva fórmula. Si bien la cifra es alta para el mercado chileno, la apuesta está localizada en la opción de una venta posterior.

Solari se ha consolidado como un elemento importante y se ganó el cariño de los hinchas a punta de goles trascendentes. Entre los más recordados, figuran el que le marcó a Universidad de Concepción, que les permitió a los albos quedarse en Primera en febrero y el que le anotó a Everton, en la final de la Copa Chile.