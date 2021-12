El Chile Open confirma a otra figura mundial: anuncia a Thiem

El Chile Open suma otra figura de nivel mundial. Al anuncio de la participación del noruego Casper Ruud, quien ocupa el octavo puesto en la clasificación de la ATP, la organización del evento agregó en esta jornada otro anuncio bombástico: la venida del austriaco Dominic Thiem, 15º en el escalafón mundial y actual dirigido de Nicolás Massú.

“Tendremos a un campeón de Grand Slam en el Chile Dove Men+ Care Open 2022″, anuncia la cuenta oficial del certamen en Twitter, en alusión al principal logro que ha obtenido el europeo en su carrera: el título del US Open, en la temporada 2020.

“Un tremendo tenista que estará por primera vez en nuestro país. Dominic Thiem viene a Chile para deleitarnos con su tenis”, agrega la comunicación.

Un lujo

Thiem se ha transformado en uno de los permanentes animadores del circuito tenístico en los últimos años, aunque en la última temporada no sumó títulos. Su mejor ránking lo alcanzó el 2 de marzo del año pasado, cuando se elevó al tercer puesto de la clasificación mundial.

En su trayectoria suma 17 títulos Ha ganado 309 partidos y ha caído en 166 oportunidades. Su cuenta bancaria es, consecuentemente, abultada: solo en premios producto de los resultados deportivos que ha obtenido, llega a US$ 28.861.766, considerando sus ganancias en individuales y en dobles.

Thiem, en Roma, en mayo de este año (Foto: Reuters)

A Chile, en todo caso, llegará con la finalidad de agarrar ritmo de competencia. Este año, precisamente, ha sido nefasto para el jugador. En junio sufrió un desgarro en el tendón de la muñeca derecha, lo que le impidió, entre otras obligaciones, defender los puntos que había obtenido en el US Open que se adjudicó y también explica su secundario lugar en el listado mundial.

Este mes, Thiem se retiró del torneo de exhibición de Mubadala, en Dubai. Mientras, aún medita si disputará o no el Australian Open, que comienza el 17 de enero. “Después de hablar con mi equipo, hemos decidido regresar a Austria, en lugar de volar directamente a Australia. Desafortunadamente, me resfrié (y di negativo para COVID-19) mientras estaba en Dubai y no pude entrenar la semana pasada. Por lo tanto, no estaré en la condición física requerida para poder jugar la Copa ATP y la ATP 250 de Sidney”, publicó el tenista en un mensaje a través de sus redes sociales.

Luego fue más específico respecto de su pendiente decisión de disputar el torneo oceánico. “Después de no competir durante los últimos seis meses, no puedo correr el riesgo de volver demasiado pronto y sufrir una nueva lesión. En general, el tiempo que pasé en Dubai fue excelente, ya que he aumentado la intensidad y el nivel de práctica y mi muñeca está casi al 100 por ciento. Mi objetivo sigue siendo jugar el Abierto de Australia, pero tomaremos una decisión final sobre mi participación a finales de diciembre”, puntualizó.

Los europeos Thiem y Ruud serán los principales rivales del chileno Christian Garin en el afán de revalidar la corona que consiguió este año, en la última edición del certamen.