Colo Colo define la pretemporada en Uruguay mientras continúa la búsqueda de su nuevo técnico

Colo Colo trabaja definitivamente contra el tiempo. Si bien el equipo ya definió su pretemporada, lo cierto es que los albos todavía no tienen entrenador. Son varios los nombres que se pasean por las oficinas del Monumental, pero la decisión todavía está lejos de ser definitiva.

Porque en el Cacique la organización deportiva va mucho más rápido que la gerencia técnica. Un escenario en el que ya se manejan las fechas de los próximos pasos a seguir para el plantel, que todavía disfruta de sus vacaciones, tras ganar la Copa Chile, el 13 de diciembre pasado.

El equipo recién volverá al Monumental el lunes 8 de enero, después de las fiestas de fin de año. Ese día, los jugadores se someterán a los exámenes médicos de rigor y a las evaluaciones físicas pertinentes tras el regreso.

Tres días más tarde, el conjunto tiene previsto el inicio de la pretemporada con miras a los desafíos que enfrentará en 2024. La delegación se trasladará a Montevideo, la capital de Uruguay, donde establecerá tendrá su centro de operaciones en el Hotel Hilton Carrasco de la capital charrúa, cercano al aeropuerto internacional.

En la nación oriental, el equipo ya tiene pactado una serie de partidos amistosos, enmarcados en un torneo de verano llamado en la tercera edición de la Serie Río de La Plata.

Un ambicioso proyecto deportivo que ya tiene confirmados a 17 clubes sudamericanos tan importantes como Peñarol y Nacional entre los locales. Además, en la lista están instituciones importantes como Newell’s Old Boys y Rosario Central.

Desafíos inmediatos

El regreso del equipo está dispuesto para el 23 de enero. El primer desafío deportivo de Colo Colo para esta temporada será el domingo 11 de febrero, cuando se mida al campeón Huachipato en la definición de la Supercopa que enfrenta a los monarcas del torneo nacional y la Copa Chile.

Una semana después, se dará inicio al torneo nacional que en esta versión contará con seis extranjeros en cada club, aunque todavía no está determinado el fixture del torneo.

Sin embargo, el desafío más concluyente, al menos en lo inmediato, para el equipo blanco está fijado para el 22 de febrero. Ese día, el elenco de Macul visitará a Godoy Cruz en Mendoza, Argentina, en la fase previa de la Copa Libertadores. Siete días más tarde, la llave se cerrará en Santiago.

Un enfrentamiento clave que definirá el futuro internacional del Cacique, una de las obsesiones de la dirigencia y los hinchas, una situación que definitivamente terminó de decidir el futuro de Gustavo Quinteros.

En busca de un DT

Así como la organización deportiva no ha perdido tiempo, la secretaría técnica ha dado pasos de hormiga. El equipo aún no presenta refuerzos para la próxima temporada. Sin embargo, lo más preocupante, es que el primer equipo todavía no tiene un entrenador.

En ese escenario, varios nombres de técnicos argentinos han desfilado por la carpeta del director deportivo José Daniel Morón. Sin embargo, la mayoría se ha caído por diversas razones.

Luis Zubeldía, uno de los principales apuntados, acordó quedarse en Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo con el que ganó el torneo ecuatoriano y la Copa Sudamericana.

“Con todo respeto a grandes equipos que puedan estar pendientes de lo de uno, la prioridad es Liga, por eso quería aclararlo. Lo repito porque la prioridad la tienen ellos, tengo un sentimiento muy fuerte, me dieron mucho y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión... En este corto plazo, es Liga o nada”, dijo el transandino la semana pasada, aunque los albos están dispuestos a subir la puntería.

Otro de los que suena es Gabriel Heinze, quien acaba de salir de Newell’s Old Boys. El nombre del Gringo agrada a una parte del directorio, pero el club todavía no mueve fichas de manera definitiva.

El último DT que salió al ruedo es Jorge Almirón, quien decidió terminar su contrato con Boca Juniors después de caer en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Una apuesta cara, pero con mucho currículo.