Colo Colo se va de cacería: el Cacique se reinserta en el campeonato derrotando a un diezmado Cobresal

La Copa Libertadores es cosa del pasado para Colo Colo. La desazón por quedar eliminado a manos de River Plate, en cuartos de final, debía pasar rápido porque el calendario no presenta contemplaciones. Reinsertándose en el ámbito doméstico, el Cacique activó la “Operación Cacería”, en la disputa por el título con Universidad de Chile. Este sábado por la noche, venció por 2-0 a un diezmado Cobresal y ya empieza a trasladar una dosis de presión, al archirrival.

El elenco popular salió a la cancha del Monumental a 10 puntos de la U y con la misión de empezar a ponerse al día en el Torneo Nacional, para no despegarse de la disputa por la corona de Primera División. Aprovechando que la composición de su plantel le alcanza para el campeonato local, Jorge Almirón guardó piezas, como Mauricio Isla y Arturo Vidal. Mientras que Maximiliano Falcón, apercibido por las tarjetas, fue a la banca.

El trámite del compromiso pasó por los albos, con más o menos intensidad, de principio a fin. El arranque anticipaba un partido favorable porque Javier Correa convirtió apenas un par de minutos después del pitazo inicial. En primera instancia, el tanto se anula por supuesto fuera de juego. El VAR chequeó la acción, con demora, y determinó validar el gol, porque el ex Estudiantes estaba en línea. Un balón largo de Esteban Pavez encontró con absoluta libertad al 9 colocolino, quien definió con eficiencia.

El Cobresal de Gustavo Huerta (último subcampeón del fútbol chileno, para algún olvidadizo) padeció las numerosas bajas que tenía. Se vio incómodo desde que partió el duelo. Si bien insinuaba algún atisbo de respuesta, lo concreto es que lo reducido de sus variantes perjudicó en el plan. Como los mineros no disponían de un 9, Colo Colo fue modificando su estructura durante el primer tiempo: la línea de tres pasó a cuatro en el fondo, liberando a Cristián Riquelme, un lateral reconvertido en casi un puntero. Mientras que Lucas Cepeda fue de la izquierda a la derecha. Correa se estacionaba como la referencia ofensiva, mientras Carlos Palacios flotaba con el rol de armador.

Colo Colo usó el regulador para jugar el partido. No se sobreexigía, considerando que le alcanzaba para superar a un rival inofensivo, que dista totalmente al elenco que encandiló el año pasado y peleó la opción de ser campeón hasta la última jornada. Sorprendía lo poco que le duraba la pelota a los albinaranjas.

Cuando comenzó la segunda mitad, la visita casi consigue el empate. Un ataque veloz acabó en un tacazo de Gastón Lezcano, quien había ingresado. Brayan Cortés se quedó con el balón. Del posible 1-1, que hubiera variado el devenir del juego, al 2-0 que dejó casi sellado todo. En los 49′, Cepeda convierte la segunda anotación de Colo Colo. Apareciendo por el lado derecho, se perfila para rematar de zurda y su disparo se desvía en el zaguero Emanuel Hernández. Gol del ex Wanderers, flamante novedad en la nómina de Gareca para las Eliminatorias y quien se ha ganado su espacio a punta de buenos rendimientos.

Era el mejor escenario para Almirón, porque gracias a la ventaja de dos goles, y cómo se desarrollaba el juego, tenía espacio para dosificar. Y lo hizo. En el complemento salieron Esteban Pavez, Carlos Palacios y Javier Correa, pensando básicamente en el partido del jueves ante Universidad Católica.

Colo Colo se fue de cacería y comenzó con el pie derecho, ante un rival que no logra ahuyentar el fantasma del descenso. Con la victoria, el elenco blanco llega a los 48 puntos (se distancia 6 de la UC, el tercero), a siete unidades de la U, que enfrenta a Iquique este domingo, en el estadio Tierra de Campeones. Y como el calendario no da tregua, ya se percibe el aroma de clásico, porque el siguiente obstáculo será la Católica de Tiago Nunes.

Ficha del partido

Colo Colo: B. Cortés; A. Saldivia, E. Amor, E. Wiemberg; O. Opazo, E. Pavez (62′, L. Soto), L. Gil, C. Riquelme (62′, C. Zavala); C. Palacios (79′, M. Bolados), L. Cepeda; y J. Correa (79′, G. Paiva). DT: J. Almirón.

Cobresal: L. Requena; D. Céspedes, C. Toro, E. Hernández; M. Filla (69′, G. Pacheco), M. Roki (46′, G. Lezcano), E. Sosa, N. Sepúlveda (69′, B. Ramírez), M. Jorquera (69′, R. Sandoval); L. Valencia y F. García. DT: G. Huerta.

Goles: 1-0, 2′, Correa, define tras un balón largo de Pavez (validado por el VAR); 2-0, 49′, Cepeda, remata de zurda y se desvía en Hernández.

Árbitro: F. González. Amonestó a Soto (CC); Sepúlveda y Hernández (CSL).

Estadio Monumental. Asistieron 31.511 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.