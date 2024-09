Con la ausencia de Vidal y una novedad en el mediocampo: la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Cobresal

Colo Colo finalmente vuelve al ruedo del Campeonato Nacional. Tras la derrota en la arena internacional, el Cacique buscará resarcirse de la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate con un objetivo claro: recortar la brecha de 10 puntos que lo separa de Universidad de Chile, puntero exclusivo del torneo.

En ese sentido, el primer apretón que tendrán los de Macul en su retorno a la competencia local será frente a un complicado Cobresal, que marcha 12°, a tan solo tres unidades de la zona de descenso. Y aunque los albos no tienen mucho margen de error de cara a la definición del título, Jorge Almirón se la jugará con varias sorpresas en la formación.

La primera inesperada medida que adoptó el director técnico argentino fue darle descanso a dos titulares con miras al partido ante Universidad Católica. Tanto Arturo Vidal como Mauricio Isla ni siquiera aparecieron en la citación y se espera que estén listos para el fundamental duelo contra los Cruzados, que después de una polémica suspensión, se jugará finalmente el jueves 3 de octubre en el Estadio Monumental.

Junto con lo anterior, Almirón no solo no contará con los jugadores de la Generación Dorada. Vicente Pizarro, Gonzalo Castellani y Daniel Gutiérrez se perderán el choque ante el elenco Minero a causa de las lesiones.

Por esto, el adiestrador planificó un esquema 3-5-2 que contará con una particular inclusión en el mediocampo para suplir las bajas. Cristián Riquelme, jugador que, hasta ahora, solo registraba minutos tras entrar por Erick Wiemberg en la derrota por 3 a 0 ante Magallanes por Copa Chile, sería de la partida. Además, el ex Everton de Viña del Mar suma minutos al cumplir con la norma Sub 21.

En resumen, según se informó en el entorno del club, Colo Colo saltará a la cancha con Brayan Cortés en el arco; Erick Wiemberg, Emiliano Amor y Alan Saldivia en la zaga; Óscar Opazo, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Cristián Riquelme y Carlos Palacios en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ataque.