La ANFP confirma la fecha y el horario del clásico entre Colo Colo y la UC

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, que puede resultar clave en la disputa del título del Torneo Nacional, ya tiene nueva programación.

Este lunes la ANFP dio a conocer la fecha y el horario en el que se disputará el partido entre el Cacique y los Cruzados, válido por la 24° fecha del Torneo Nacional.

Si bien en una primera instancia el encuentro se había dejado programado para el viernes 13 de septiembre a partir de las 20.00 horas, Estadio Seguro recibió un informe de Carabineros en e que señalaban que debido a una serie de hechos de contingencia no podían contar con el personal necesario para destinar al encuentro deportivo.

Así, el duelo quedó fijado para este jueves 3 de octubre a partir de las 20.00 horas en el estadio Monumental.

Con esto, Colo Colo asegura poner fin a los duelos de los cuartos de final contra River Plate antes de fijar la mirada en el partido contra los de San Carlos de Apoquindo.

La ida contra los Millonarios está fijada para este martes a partir de las 21.30 horas, mientras que la revancha en Buenos Aires está definida para el martes 24 en el mismo horario.

Otro cambio que tuco Colo Colo en su programación corresponde a la 25° jornada del campeonato. Su duelo contra Unión La Calera fue reprogramado para el miércoles 16 de octubre a partir de las 19.00 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

Cabe recordar que el cambio de programación del clásico no cayó del todo bien en la UC. Según pudo conocer El Deportivo, en la precordillera las razones que esgrimieron para no suspender el cotejo cuando los albos así lo solicitaron fueron básicamente no dar ventajas apretando partidos hacia la recta final del campeonato, sobre todo teniendo en cuenta que los estudiantiles están en la lucha por el título y, en consecuencia, por el ingreso a las copas. Están ubicados en la tercera posición, a seis puntos del Cacique, que tiene un partido menos. “No se puede dar ventajas a nuestros rivales directos”, afirman.

Asimismo, en el cuadro de la franja tienen fresco el recuerdo de los tres partidos seguidos que tuvieron, pues jugaron el domingo 25 de agosto ante Huachipato (4-0 a favor), se midieron este miércoles siguiente ante Cobresal en El Salvador, en el cotejo que cayeron por 3-1 y cerraron el sábado 31 frente a Iquique (2-2). De hecho, frente a esto el técnico Tiago Nunes reclamó con vehemencia cuando se conoció la programación.

En cuanto a la petición de Colo Colo, solo en semifinales el campeonato se abre a reprogramaciones. “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal competencia. En este caso, el club podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”, reza el Artículo 22 de las bases del Campeonato Nacional.