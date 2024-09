Colo Colo se valoriza en Sudamérica: los jugadores del Cacique se suben de precio y son mirados desde el extranjero

El camino de Colo Colo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores fue extenso. No arrancó en la primera fecha de la fase de grupos. Comenzó dos rondas antes, cuando vencieron a Godoy Cruz en Mendoza. Desde ese partido, hasta el que tuvieron este martes ante River Plate en Buenos Aires, el Cacique fue creciendo. Fue transformándose en un elenco combativo y difícil de superar en el certamen continental. Por eso el balance interno es positivo en Macul. “El análisis es bueno. Después de tanto tiempo, el club llega a una instancia así y eso es importante. Nos paramos de igual a igual ante un equipo que se preparó para ganar esta copa y los hicimos ver mal. Nos vamos con la frente en alto, este año nos va a servir para lo que viene. El próximo año queremos estar entre los cuatro mejores”, señaló a Arturo Vidal tras el partido.

En el momento de las revisiones, Jorge Almirón valora el alza que tuvieron desde febrero hasta septiembre. “Tuvimos más partidos que todos y el equipo compitió siempre, fuimos creciendo, creo que fuimos aprendiendo a jugar este tipo de partidos que son finales. Ante River se vio. Un detalle marcó una ventaja, pero después de ahí creo que el equipo compitió a un gran nivel, jugamos muy bien por momentos”, planteó el entrenador.

Lucas Cepeda ha sido la gran sorpresa del Colo Colo 2024. Foto: REUTERS/Matias Baglietto

Lo cierto es que ahora el plantel albo toma otro valor en el certamen sudamericano. Algunos nombres, como Carlos Palacios, ya han tenido sondeos desde el extranjero, pero a la Joya se suman otros compañeros, que ahora están en la mira del fútbol de otras latitudes. Ahora bien, en Pedrero son enfáticos en que mantener la base del plantel es fundamental para sus aspiraciones del próximo año. El Rey deja la vara alta. “Cuando llegué me dijeron que estaba loco por decir que Colo Colo puede estar entre los ocho mejores y mira ahora. No cualquiera habla antes, con el diario del lunes es fácil, pero lo que se hizo ahora nos va a servir mucho. Ojalá sigamos creciendo. La venida para acá fue algo que nunca viví, los hinchas están creyendo en este proyecto”, sentencia Vidal.

Los ojos en el Cacique

Carlos Palacios se ha posicionado como el elemento más relevante del Cacique en las cifras. El formado en Unión Española suma 10 goles y ocho asistencias. Su nombre ha sido puesto en la órbita de Boca Juniors. De hecho, el mismo futbolista reconoce que mantiene un estrecho vínculo con Juan Román Riquelme, quien este año intentó llevarlo dos veces al cuadro xeneize. “Desde enero que llevo una relación muy bonita con él. Me ha tratado súper bien, la verdad. Estoy feliz de que el último ‘10′ me llame. Converso con él, me ayuda. Soy muy joven todavía, me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado. Hemos hablado de fútbol, la verdad”, reveló el volante en julio.

El jugador de 24 años tiene contrato hasta fines de 2025 en Colo Colo. Desde Blanco y Negro, Aníbal Mosa ha sido enfáticos en que la única forma que salga de la institución es que se pague su cláusula. En Argentina aseguran que Riquelme está dispuesto a volver a la carga en el verano. Su nombre ahora resuena con más fuerza en Buenos Aires, sobre todo luego de ser el autor del único tanto albo en la llave ante River Plate. El valor de mercado actual del seleccionado nacional, de acuerdo a las cifras otorgadas por el sitio Transfermarkt, es de € 2,50 millones. Se ubica como el cuarto futbolista más caro de la Primera División de Chile.

Carlos Palacios es pretendido pro Boca Juniors. Foto: Photosport

En productividad, otro que destaca es Lucas Cepeda. Quizás la mayor sorpresa del equipo de Almirón. Su camino del héroe arrancó cuando le marcó el gol del triunfo a Cerro Porteño, en el último minuto. Un tanto, como todos los de esa fase, clave para que el Cacique avance a octavos de final. El porteño acumula siete anotaciones y tres asistencias. Eso en 25 partidos. Otro día inolvidable fue cuando convirtió ante Junior, en Colombia. Luego de la llave ante River, el nacido futbolísticamente en Santiago Wanderers fue uno de los más osados a la hora de declarar. “Dejamos bien puesto el nombre de Colo Colo, así que el próximo año levantamos la Libertadores”, dijo. Su vínculo con el elenco de Macul se extiende hasta diciembre de 2026 y su valor de mercado es de 800 mil euros.

Hasta la misma fecha que Cepeda tiene contrato Alan Saldivia. El zaguero uruguayo de 22 años se ha consolidado como uno de los pilares albos. Aunque la llave ante el elenco de Marcelo Gallardo la jugó saliendo de una lesión y eso se notó, sobre todo, en el encuentro de ida. Aun así, su juventud y la actitud de caudillo que posee pese a su corta edad llaman la atención en el extranjero. A eso se le suma que fue seleccionado charrúa en los Juegos Panamericanos. La curva de mercado para el defensor ha ido solo en alza y actualmente figura con un valor de 2 millones de euros. Este año acumula 28 encuentros disputados.

Los casos de Cortés y Pizarro

Brayan Cortés lleva varios años siendo el guardameta titular de Colo Colo. Ha pasado por todas las instancias. Fue parte del plantel que peleó el descenso y luego se consagró campeón de Primera División. A diferencia de los nombres anteriores, el golero está próximo a cumplir 30 años. Su tasación actual es de 3 millones de euros. Tuvo un alza en relación a su valor de 2023, que había descendido a 2 millones 500 mil. Sin embargo, la campaña realizada en la Copa Libertadores lo avalúa mejor.

Su contrato con el Cacique finaliza en diciembre de 2024. Sigue sin firmar su extensión, pero es una de las prioridades para Blanco y Negro. En la concesionaria han sido enfáticos en que solo falta la rúbrica del iquiqueño para confirmar que continuará en el club. Una situación similar a la de Vicente Pizarro, en lo a las negociaciones respecta. El mediocampista termina contrato en diciembre. En el pasado ya han tenido complicaciones en las tratativas con el hijo del Ministro del Deporte, algo que Aníbal Mosa no quiere repetir en esta ocasión.

El volante de 21 años no estuvo en la serie ante River. Y quizás le penó a Jorge Almirón, ya que se estaba posicionando como uno de los elementos más importantes del esquema. Su precio ha ido en alza exponencial. Según los datos de Transfermarkt, en julio de 2024 estaba tasado en 2,20 millones de euros. Hoy los números se elevan a 3 millones en la divisa europea. Ha jugado 34 partidos en la temporada. Sus presentaciones le valieron el llamado de Ricardo Gareca a la Roja. De hecho, fue en la Selección donde se fracturó, lo que derivó en la operación que lo tiene afuera de las canchas.