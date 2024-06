Colo Colo tendrá que defenderse el 11 de septiembre ante el TAS

La Supercopa terminó de la peor forma posible. En el duelo que, en febrero, enfrentó a Colo Colo y Huachipato, en el Estadio Nacional, los hinchas del Cacique protagonizaron graves incidentes. Invasión a la pista de recortán y graves destrozos, que pusieron en riesgo la integridad de los espectadores y hasta de los propios jugadores fueron parte de un oscuro panorama que volvió a alertar respecto del complejo problema que representa la violencia en los recintos, una materia que reflotó en los últimos días, con los también bochornosos momentos que se vivieron en el estadio Monumental, con motivo del amistoso entre los albos y Universitario y, peor aún, en las afueras, donde un hincha albo perdió la vida.

Después del escándalo en Ñuñoa, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó a los albos con el cierre de tres sectores del recinto de la comuna de Macul, donde ejercen la localía. Aunque la Segunda Sala cambió el dictamen y lo circunscribió a los casi 13 mil espectadores que se ubicaron en el sector norte del principal coliseo deportivo del país, Blanco y Negro determinó recurrir al TAS para apelar por la decisión inicial.

Fecha clave

El 11 de septiembre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo verá la apelación presentada por Blanco y Negro, en el marco de una disputa que tiene como contraparte a la ANFP. En la audiencia, ambas partes tendrán que exponer frente a los respectivos jueces las razones que fundamentan sus respectivas posiciones.

A fines de marzo, el directorio del Cacique determinó acudir a la instancia. “(En la reunión) analizamos la apelación que vamos a hacer al TAS sobre el fallo de la Segunda Sala, que nos prohíbe vender entradas para los próximos cinco partidos en tres partes del estadio. En Chile, es primera vez creo que una situación de esta naturaleza será apelada al TAS. Nosotros estamos muy disconformes con estos criterios de restringir el público, que son contrarios al espíritu que tiene el fútbol. Por eso decidimos recurrir allá”, declaró, entonces, Alfredo Stöhwing, quien ocupaba la testera de Blanco y Negro.

“No soluciona nada”

Stöhwing reparó, en esa oportunidad, en la aparente inutilidad de la medida. “Llevamos bastante tiempo exponiendo que no nos parece esta fórmula de castigo, que no tiene ningún objeto, que se lleva aplicando muchos años y no soluciona nada”, estableció. Incluso aludió a la falta de responsabilidad del club. “En este caso, es muy irritante porque está basada en un partido que no organizamos, que es la Supercopa, organizada por la ANFP”, manifestó.

El ingeniero comercial fue más a fondo. “No hay un conocimiento de la realidad distinta del país en materia de seguridad y creo que hay que hacer cambios respecto de eso. No se nos ha escuchado y tenemos que recurrir a todas las instancias. Una de ellas es apelar al TAS. Por eso decidimos hacerlo”, justificó esa vez.