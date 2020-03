Colo Colo tiene toda la presión

Colo Colo no tiene técnico titular ni puntos en la Copa Libertadores 2020. Lo primero sigue en trámite y lo segundo podría cambiar hoy, si es que los albos obtienen un buen resultado ante Atlético Paranaense (19.15), en el Monumental.

Tras la caída ante Jorge Wilstermann, en Bolivia, el Cacique necesita una victoria para no perder terreno en el Grupo C. Si Julio Barroso y César Fuentes alcanzan a recuperarse, debería repetir la oncena a la que se presentó en Cochabamba. Se hablaba de una posible vuelta de Matías Fernández, pero el técnico interino, Gualberto Jara, aclaró que no será así.

Los otros jugadores que tampoco están disponibles son Iván Morales, Esteban Paredes, el arquero Miguel Pinto y Matías Zaldivia. Una de las sorpresas dentro de los citados fue el delantero Nicolás Maturana, quien estará por primera vez en el banco en lo que va del año.

El Paranaense viene de muy buenos resultados. Entre la Libertadores y el Brasileirao acumulan cuatro victorias consecutivas. En dichos encuentros su esquema fue un 4-3-3. Es una escuadra ordenada y su clave en el ataque es el nueve, Guilherme Bissoli. El jóven de 22 años fue fundamental para que su elenco se llevara los tres puntos en la primera fecha ante Peñarol. El centrodelantero marcó el único gol de partido que se disputó en Brasil.

El técnico de Colo Colo comentó que ha estado estudiando a su rival. “Vi el partido con Peñarol y varios más. Paranaense es un equipo difícil y tienen una idea de juego clara, pero en este tipo de competencias uno de visita se cuida más. Los analizamos y estamos listos para contrarrestar el juego de ellos y hacer lo nuestro”, aseguró el paraguayo.

“Siento que el plantel está un poco más tranquilo y confiado. Ven cómo el equipo va mejorando partido a partido y eso ayuda un poco a quitar parte de la presión”, agregó el adiestrador del cuadro popular.

Respecto a la búsqueda del nuevo entrenador, el DT interino afirma que aún no ha recibido información de un reemplazante. “Yo no tengo información referente a los candidatos. Terminé el partido con La Serena y ya planificamos el duelo de Copa. Por ahora estamos concentrados en eso”, aclaró.