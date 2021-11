Colo Colo vuelve a los entrenamientos e inicia una burbuja hasta el duelo con Wanderers

Después de una semana bastante complicada por la enorme cantidad de positivos y contactos estrechos que tuvo Colo Colo, los albos volvieron a las prácticas con 17 jugadores para preparar el duelo de este sábado frente a Santiago Wanderers, en el Estadio Monumental.

El retorno se produjo luego de que todos los integrantes que terminaban su cuarentena arrojaran negativo al examen de PCR al que se sometieron para poder regresar. En los próximos días se irán desconfinando los restantes jugadores, a medida que vayan cumpliendo los plazos, por lo que gran mayoría estaría disponible para el duelo frente a los Caturros.

“Estamos súper felices de volver a entrenar, cumpliendo todos los protocolos. Estamos a full concentración, mentalizándonos para el próximo partido que se nos viene, así que estamos con toda la motivación”, indicó el portero Brayan Cortés, quien además fue nominado a la Roja para las Eliminatorias. “Me tomó de sorpresa. No me lo esperaba. Como lo dije en su momento, yo estaba enfocado cien por ciento en Colo Colo y obviamente si llegaba un llamado, bienvenido. Gracias al esfuerzo, la dedicación que he tenido todo este año. Es una recompensa, entre comillas, pero da felicidad y orgullo representar a tu país”, comentó.

En esta vuelta a los entrenamientos, el plantel ingresó a una burbuja sanitaria, por lo que concentrará en un hotel capitalino hasta el sábado. Además, se reforzaron las recomendaciones sanitarias para evitar futuros casos como los que afectaron a los albos en estos últimos días.