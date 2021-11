Reinaldo Sánchez explica su voltereta sobre Colo Colo: “Se deberían repetir todos los partidos jugados con juveniles”

Reinaldo Sánchez asegura de entrada que no hay una contradicción entre su postura inicial y el rechazo que manifestó su hijo Andrés, presidente de la Comisión de Fútbol de Santiago Wanderers a la postergación del partido frente a Colo Colo. El máximo accionista del club de Valparaíso dice que la inspiración personal y del club es la misma: que se respete la justicia deportiva. Sin embargo, de inmediato realiza una precisión para el concepto. “Debe ser para todos”, establece a El Deportivo, antes de profundizar respecto de lo que varios consideraron como un cambio de discurso del histórico dirigente.

El mandamás porteño sostiene que su apreciación es más profunda que el mero duelo ante los albos. “No es tanto el partido. Yo veo falta de seriedad de la ANFP y eso es lo que me preocupa. Yo dije que no era deportivo jugar si ellos no tenían jugadores profesionales y eso lo mantengo, pero después me enteré de otras cosas que no sabía por el poco tiempo que llevo de vuelta en el fútbol. En ese mismo plano de la justicia deportiva, si le dieron la chance a Colo Colo de postergar este partido, deberían repetir todos los partidos, incluso el del Audax con ellos. Eso es lo legal. No puede ser para unos clubes de una forma y para otros, de otra. Ahora tendrían que repetir todos los partidos. Eso es lo justo”, sentencia.

Reinaldo Sánchez, el histórico dirigente porteño que este año retomó el control de Santiago Wanderers.

Respeto a los acuerdos

Sánchez antepone el acuerdo suscrito por el Consejo de Presidentes a su opinión individual. “Siempre dije que no era deportivo jugar con juveniles, pero si estaba aprobado en el Consejo debería ser para todos iguales. No quiero perjudicar a Colo Colo, ni mucho menos. Pero tampoco quiero que se vean perjudicados los otros clubes”, acota.

“Siempre he sido de la idea de que debe jugarse como corresponde. No era deportivo jugar así, pero debe ser para todos iguales. Y veo que no está así. El presidente de la ANFP no es el adecuado. Perdona que lo diga. Una persona no puede ser blanda para un lado y otro no. Debe ser igual para todos. Debe haber igualad de derechos y de responsabilidades. Y no la hay”, establece.

En ese contexto, el ex presidente del fútbol chileno se siente en el derecho de reclamar un perjuicio deportivo concreto para un club que brega por escapar del descenso. “Nos van a hacer jugar tres partidos en nueve días y eso es otra injusticia. Nos interesa la igualdad para todos. No puede legislarse para unos sí y para otros no”, complementa.

Finalmente, apunta sus dardos al Tribunal de Disciplina. “Hay una chacota reglamentaria. No pueden tener un tribunal que dure 15 o 20 años. No puede haber un tribunal apernado. Y de ahí empiezan todas las irregularidades totales. Hay 2.700 abogados que juran todos los años, por lo que sé. Entonces, debe llamarse a un discurso público. No puede seguir apernado el señor de Everton. Tiene que llamarse a un concurso público al que postulen todos los clubes”, sentencia.