¿Qué club sufre más con la lista de Lasarte? La discusión por los jugadores que pierden la UC, Colo Colo y Audax

Martín Lasarte entrega la nómina de la Selección para los encuentros frente a Paraguay y Ecuador, por la doble fecha eliminatoria de noviembre. El listado considera 26 jugadores. Seis de ellos provienen del Campeonato Nacional, un origen que hace poco el técnico uruguayo había despreciado, dando a entender la diferencia de nivel entre los jugadores que compiten en el contexto local respecto de los que provienen de las ligas extranjeras. Esta vez, Machete convocó a los que considera los mejores exponentes del certamen criollo, aunque el llamado instaló inmediatamente dos disyuntivas. La primera tiene que ver con la proporción que utilizó para las designaciones. La segunda, con la real opción de que alguno de los llamados pueda tener chances de jugar.

Universidad Católica es el equipo local que más aporta a la Roja. Cuatro cruzados deberán presentarse en Juan Pinto Durán y, por ende, desligarse por esos días de los compromisos del equipo de la franja justo en la recta final del torneo, cuando intenta darle alcance a Colo Colo: Valber Huerta, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Edson Puch. Todos, por añadidura, son piezas fundamentales para el esquema de Cristian Paulucci, el estratega cruzado. Los albos, en tanto, deberán prescindir del portero Brayan Cortés, dueño absoluto del arco, y tendrán que confiarle la custodia del pórtico a Omar Carabalí, quien no suma minutos en Primera División y quien este año ha sido el escudero del iquiqueño. En tanto, Audax Italiano, que ocupa el tercer puesto y está a cuatro unidades del Cacique, deberá ceder a su mejor valor: Joaquín Montecinos.

Brayan Cortés, el único citado del líder, Colo Colo (Foto: Agenciauno)

El gran perdedor

La UC es la que más puede sentir los efectos. Después de elevar considerablemente el rendimiento tras la salida de Gustavo Poyet, el equipo de Las Condes sufre ahora con el desmembramiento de su escuadra por la convocatoria de la Selección. “Obviamente, es el más perjudicado, porque aporta la mayor cantidad de jugadores. Es lamentable lo que ocurre, porque el tema deportivo toma relevancia en esta parte del año. Sin dudas, la convocatoria le pone dificultades al equipo. Y, seguramente, habrá reclamos y polémicas. Suele suceder”, sostiene Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores.

Ramos repara en un detalle que considera clave. “De los que fueron citados desde Chile, pocos tienen opciones de ser titulares. En la Selección sabemos el equipo de memoria y son pocas las alternativas que tenemos pensando en el recambio. A los que han llamado ha sido más por necesidad, por alguna ausencia por lesión o por una sanción. Debieron haber equilibrado un poco el tema. Hay una nómina titular que uno la sabe, pero había que evitar cuestionamientos tan continuos. Las relaciones se quiebran. Hay algunos equipos que se van a sentir perjudicados, derechamente”, enfatiza.

Valber Huerta, otro cruzado de la Roja (Foto: Agenciauno)

Fernando Díaz, su antecesor en la testera del gremio, coincide. “Claro que la Católica, pero que estén nominados jugadores de la UC es absolutamente lógico, porque levantó su rendimiento. A Montecinos es lógico que lo llamen”, evalúa. En su caso, la observación va más por el lado de la falta de una presencia más masiva de jugadores albos. “Qué pasa con Gil, con Bolados, con Morales u otros más. No quiero entrar en especulaciones, tampoco. Me parece lógico que llamen a jugadores de la UC, pero qué pasa con los de Colo Colo. No pienso en otra cosa, pero si están nominando a los mejores, me faltan jugadores de Colo Colo en esta lista”, explica.

“Yo lo plantearía de otra manera. Es beneficiado por tener a sus jugadores en la Selección. Eso habla bien del club, van a tener una visibilidad diferente. Los pueden comprar. Si lo llevas a restar cuatro jugadores titulares, la UC se va a resentir. Es una realidad. Pero yo no emplearía perjudicado. La UC tiene un muy buen plantel. Están Buonanotte, Leiva. Van a jugar y ya”, sostiene César Vaccia, a quien le tocó confeccionar listas como seleccionador.

“Es sin llorar”

Tanto Ramos como Díaz reconocen la potestad de Lasarte de conformar la nómina de acuerdo a los intereses y necesidades de la Selección. En ese contexto, junto con descartar influencias externas, apuntan que, finalmente, está ejerciendo una prerrogativa propia de su cargo. “En las nominaciones debe haber autonomía. Quizás, los técnicos deberían cuidar un poco estos factores en partidos poco importantes, en amistosos, pero estos son de Eliminatorias y Chile se está jugando la opción de ir al Mundial. Entonces, es sin llorar. Los mejores tienen que estar, sean del club que sean”, enfatiza el ex estratega de Unión Española y Universidad de Concepción.

Ramos, en tanto, difiere en alguna medida. “Martín hace la lista pensando en lo mejor para Chile, pero había que mantener los equilibrios”, concluye.

Joaquín Montecinos había sido el último jugador de la competencia nacional en ser citado a la Roja (Foto: Agenciauno)