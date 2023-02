Comandados por un top 30 que odia la arcilla: las claves del equipo de Kazajistán que amenazan a Chile en la Copa Davis

Es probable que más de una mueca de incomodidad haya mostrado la delegación kazaja cuando pisó por primera vez el court principal del Club Trentino en La Serena. El polvo de ladrillo naranjo, el viento marino y la poca velocidad que toman las pelotas frente al Pacífico, son elementos que disgustan a una comitiva acostumbrada a jugar en cemento y ojalá en ciudades de gran altura, donde un estilo rápido tome más valor. Pero no por eso la serie está ganada.

Frente a Garin, Tabilo, Jarry, Barrios y Lama, estará un plantel compuesto por jugadores con grandes recursos e historias. Un equipo que viene de competir por el Grupo Mundial de la Copa Davis y que no parece dispuesto a perder ese sitial este fin de semana en el norte del país.

Un objetivo en el que sin dudas será clave Alexander Bublik (32°). Es el número uno de Kazajistán y el tenista masculino más importante en la historia de la nación que divide su territorio entre Europa y Asía. Se hace la distinción entre los hombres, ya que si se analiza a las tenistas femeninas en esa lista, su atleta más importante es Yelena Rybakina, actual campeona de Wimbledon, finalista del Australian Open y número 10 del ranking WTA.

Bublik por su parte encontró su mejor resultado en el ATP 250 de Montpellier cuando venció a Alexander Zverev y consiguió su primer título ATP. En dobles por otra parte, logró llegar a la final de Roland Garros 2021 junto a Andrey Golubev, otro de los nominados para enfrentar a Chile este fin de semana.

Pero el problema de Bublik será que este 4 y 5 de enero se tendrá que medir ante su peor enemigo: el polvo de ladrillo. En diversas oportunidades el tenista ha dejado en manifiesto la poca simpatía que siente por la superficie, siendo la más recordada la vivida en el Masters 1000 de Montecarlo del año pasado. “¡Quiero que termine la temporada de tierra batida y que juguemos ya en hierba! ¡Odio la tierra, lo confieso, odio esta superficie!”, lanzó en aquella oportunidad.

Declaración que semanas después profundizó en una entrevista con el medio alemán Eurosport. “No me gustan las pistas de tierra batida. No me gusta nada al respecto. Pero jugaré en Madrid, Roma y en Roland Garros, tengo que ganar dinero. Juego para eso. Además, eventos como Madrid son obligatorios, tienes que jugar. Soy un profesional y no tengo otra opción”, fue su análisis.

De hecho, fue más allá y al quedar eliminado en la primera ronda del Masters 1000 español, se desahogó nuevamente por el polvo de ladrillo. “No me imaginaba cuánto odiaba está superficie y lo feliz que estoy de volver a casa”, remató.

En relación a aquello, cabe destacar que el único partido que el kazajo perdió ante un jugador chileno fue en arcilla. El duelo en cuestión fue el enfrentamiento en el ATP 500 de Hamburgo ante Christian Garin. Por otra parte, las dos veces que se midió ante nacionales en cemento (uno ante Garin y otro ante Jarry), resultó ganador.

Los otros dos jugadores más importantes de la nómina de Kazajistan son Timofey Skatov y Mikhail Kukushkin, dos tenistas que destacan por sus diferencias, pero que pueden transformarse en un gran problema para la comisión chilena.

El primero es la gran promesa de Kazajistán, ya que con 22 años quedó en la ronda final de los clasificatorios del Australian Open (perdió ante Jarry) y la semana pasada llegó a la final del Challenger de Concepción.

Kukushkin por otra parte, es un experimentado jugador de 35 años, quien pese a estar pasando un mal momento personal, tiene un gran recorrido en el circuito y en Copa Davis. Con más de 15 temporadas como profesional, logró su mejor posición en el ranking (39°) en 2019.