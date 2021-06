Complicado sorteo para la UC: se medirá al campeón Palmeiras en los octavos de la Copa

Nadie dijo que sería fácil, pero la verdad es que a Universidad Católica le tocó uno de los peores cruces en la Copa Libertadores. El tricampeón chileno se medirá nada menos que a Palmeiras, el vigente campeón del torneo continental.

O Verdao, el cuadro donde Jorge Valdivia se hiciera figura en el fútbol brasilero y donde hoy milita Benjamín Kuscevic, tiene una de las planillas más altas el Brasileirao, que comenzó el último fin de semana. El cuadro italiano de Sao Paulo se gasta 3,4 millones de dólares mensuales sólo en los salarios de sus jugadores.

Su actual plantel tiene un valor de mercado sobre los 160 millones de dólares, con figuras consulares del fútbol de ese país como Dudú, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino o el defensa paraguayo Gustavo Gómez.

Si los cruzados logran superar este gran escollo deberán enfrentarse al ganador de la llave entre Sao Paulo y Racing de Argentina.

Los otros cruces

Flamengo de Mauricio Isla, máximo favorito en las casas de apuestas, deberá medirse a Defensa y Justicia de Argentina, el cuadro que dirige Sebastián Beccacece.

Boca Juniors tendrá un duro escollo contra Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, mientras que Vélez Sarsfield de Pablo Galdames jugará contra Barcelona de Ecuador.

River Plate de Paulo Díaz tendrá que medirse ante Argentinos Juniors, mientras que Inter de Porto Alegre de Carlos Palacios hará lo propio contra Olimpia de Paraguay. Fluminense de Rio de Janeiro se medirá ante Cerro Porteño.

Clásico en Sudamericana

La Copa Sudamericana también generó bastante morbo en el sorteo. Nacional de Uruguay, cuadro que quedó tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores, se medirá a su clásico rival Peñarol, llave que terminará en el estadio de los mirasoles.

Otro de los suelos interesantes será el de Independiente de Argentina contra Santos de Brasil, uno de los favoritos para alzar el trofeo. Gremio de César Pinares tampoco la tendrá más fácil, ya que deberá encontrarse con Liga de Quito.

América de Cali de Rodrigo Ureña se medirá contra otro brasileño, Athletico Paranaense, campeón del torneo en la versión 2018. Los otros cruces serán los siguientes: Independiente del Valle vs. Bragantino de Brasil, Junior de Barranquilla vs. Libertad de Paraguay, Rosario Central contra Deportivo Táchira de Venezuela y Arsenal de Argentina vs. Sporting Cristal de Perú.