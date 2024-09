Con Argentina en la mira: la lista de problemas que suma Ricardo Gareca a horas de su debut en las Eliminatorias

Ricardo Gareca suma problemas en la Selección. El Tigre hará su debut en Eliminatorias al mando de la Roja. Será ante Argentina, en el Más Monumental de River Plate. Lo hace en un panorama que se vislumbra complicado. Atrás quedaron los días de optimismo en la antesala de la Copa América. El pobre rendimiento del combinado local en el certamen continental aterrizó de golpe las buenas sensaciones que habían dejado el equipo en los amistosos de marzo. Ahora se mide ante la Albiceleste, este jueves a las 20 horas, con un panorama desfavorable.

Este martes, el seleccionador ofreció una extensa rueda de prensa donde expuso cada uno de los puntos que han aquejado al Equipo de Todos. Por ejemplo, dio a entender que el camarín está escaso de líderes y que ahora están en el proceso de búsqueda de estos. También explicó la delicada situación de Diego Valdés, quien será baja y cuyo viaje desde México a Chile generó la molestia del América. Claro que hoy el enfoque del cuerpo técnico está en dar con el extraviado poder de ataque del equipo. En la competencia disputada en Estados Unidos, la Roja se fue en blanco, sin anotar ningún gol. Algo que preocupa de sobremanera, considerando que actualmente la Selección está en el octavo puesto de la clasificación, fuera, incluso, de la posición de repechaje mundialista.

Ricardo Gareca ofreció una extensa rueda de prensa este martes. Foto: Photosport

El Tigre adelanta un duelo parecido al que se vivió en Nueva Jersey. En esa ocasión fue un encuentro muy cerrado, donde la mayoría de las chances corrieron para la Albiceleste, pero Chile se las arregló para complicar a la defensa transandina, sobre todo en el segundo tiempo. “Veo un partido similar, aunque en un campo más grande que en la Copa América, en que estaba comprimido. Fue una actuación bastante pareja, jugamos bien el partido. Con Argentina no se presentan demasiadas ocasiones de gol. Confío en que podamos hacer un juego más fluido”, proyecta el estratega.

Buscando los goles

Durante el último fin de semana, Eduardo Vargas se reencontró con el gol en Brasil. Fue en la agónica victoria de Atlético Mineiro sobre Gremio. Es buena noticia para Gareca, que en la Copa América le dio la confianza al histórico delantero. El Tigre observa a sus delanteros cuando aun está planeando como jugará sin Alexis Sánchez. Pese a que el Niño Maravilla no mostró su mejor versión en los últimos compromisos, era un elemento clave para el esquema del DT. El tocopillano no estará por lesión y eso cambia la planificación.

En el listado del entrenador asoman, además de Turboman, Víctor Dávila, Ben Brereton y Bruno Barticciotto. Este último, sin embargo, quedó descartado por lesión. El delantero del CSKA de Moscú, en tanto, se refirió a la lesión de Sánchez. “Para nosotros es un jugador muy importante, de mucha experiencia. Es uno de los mejores futbolistas en la historia de Chile, siempre se va a sentir su ausencia. Ahora tenemos que aprovechar la oportunidad, demostrar que también estamos preparados para lograr grandes cosas con la Selección”, sentencia el formado en Huachipato. El jugador del fútbol ruso viene siendo un intermitente en su escuadra. Ha jugado en cinco partidos de 12 posibles. En cuatro entrando como titular y en uno ingresando desde el banco. No lleva goles en el curso actual.

Alexis Sánchez e Igor Lichnovsky no estarán en la doble fecha de septiembre. Foto: Photosport

Ben Brereton, por su parte, viendo siendo titular en Southampton, pero aun no convierte. Su escuadra ha tenido un negativo arranque en la Premier League: llevan tres derrotas en tres jornadas y son colistas junto al Everton. El de mejor presente era Barticciotto. El delantero de Talleres ha jugado 14 partidos en la Liga Profesional Argentina y suma seis goles, posicionándose entre los goleadores de la LPF, solo por detrás de Claudio Aquino (Vélez Sarsfield) y Milton Giménez (Boca Juniors), que tienen cuatro anotaciones. Sin embargo, ya fue liberado por una dolencia muscular que sintió en la última práctica antes de viajar a Argentina.

Falta de líderes

Uno de los elementos que más sorprendió a Ricardo Gareca durante las últimas semanas fue el retiro de Claudio Bravo. El histórico capitán de la Roja había mantenido en secreto su situación y el Tigre no estaba al tanto de la determinación que había tomado. Si bien el arquero se había quedado al margen de la convocatoria por no tener club, el técnico lo seguía considerando parte del proceso. Para él, era un hecho que si el guardameta encontraba equipo, lo iba a incluir en la lista de octubre, o en la de noviembre. Nada de eso ocurrirá. Ahora, de hecho, una de las búsquedas claves en Juan Pinto Durán es la de los liderazgos.

Sin Alexis Sánchez ni Bravo, en la Selección no hay un capitán definido. En los procesos de Eduardo Berizzo y Reinaldo Rueda, cuando no estuvo el arquero, la jineta pasaba a Gary Medel. Ahora el Pitbull no ha sido contemplado por el técnico. El brazalete, de momento, no tiene dueño. Y pese a que Gareca ya entrega algunas luces, reconoció que la capitanía no es una determinación. “La Selección está en un proceso natural. Hace poco Bravo anunció su retiro. Irán muchachos por una decisión propia. Todos tenemos una edad que cumplir en el fútbol y uno dice ‘me cansé de todo’, como me pasó a mí. La Selección se está armando de a poco”, señaló el DT.

“Dentro de ese grupo se irá generando nuevas expectativas. En ustedes, en la gente. Veo un grupo que nos gusta, en algunos casos jóvenes, en otro de experiencia que les toca asumir esta situación. Por ahora no veo un líder natural. El líder más importante es el grupo que se va armando. Luego, por algo natural, irá surgiendo ese líder. Puede haber más de un líder. Hay que tener lindas expectativas en un grupo de muchachos a los que les toca asumir lo que en el momento a otros. Confiamos en ellos”, añadía ante la prensa.

Ricardo Gareca junto a Mauricio Isla en un entrenamiento de la Roja. Foto: Photosport

“No tengo definido al capitán. No veo mal que los que vayan quedando de mayor experiencia. No interrumpiría eso. Por ahora, lo evaluaría y respetaría esa tendencia de respetar al de mayor experiencia o mayor cantidad de partidos. Quizás con el tiempo, cuando haya una mayor consistencia en mi trabajo, una mayor continuidad, cuando los conozca totalmente, empiece a formarse un grupo diferente. Cuando tenga que intervenir, si lo tengo que decidir yo, lo voy a decidir. Estimo que será alguien de experiencia quien asuma el rol de capitán”, profundizaba Gareca. Entre los candidatos asoman Paulo Díaz y Mauricio Isla. Entre los históricos también están Eugenio Mena y Eduardo Vargas.

Múltiples bajas

Defensivamente, la Roja mostró su mejor versión en la Copa América. En tres partidos recibió solo un gol. Los problemas estaban arriba. En Estados Unidos irrumpió Igor Lichnovsky. El zaguero de 30 años jugó bien y se perfilaba como un puesto fijo desde entonces. No obstante, una grave lesión lo sacó de la nómina. Fue el primer golpe para el cuerpo técnico, cuando todavía estaban en el período de confección del listado. “El Club América informa que nuestro jugador será sometido a una intervención quirúrgica de plástica de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, indicaron desde el elenco azteca el 21 de agosto.

Así empezaba una sucesión de malas noticias que iban llegando a Juan Pinto Durán. Horas antes, Alexis Sánchez ya había encendido las alarmas. La última baja que sufrió la Roja fue la de Diego Valdés, quien no pudo completar el último duelo del América. El parte médico del equipo ya daba a entender que no podría estar. “Sufrió una luxación acromioclavicular del hombro izquierdo. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, comunicaban. Aun así, el formado en Audax Italiano viajó a Santiago. En México indican que el volante tomó el vuelo obligado. En la capital nacional se tomó nuevos exámenes y con eso de descartó su presencia y fue liberado. Los médicos de la Roja informaron una lesión traumática en el hombro izquierdo.

Todos estos contratiempos se sumaron a la ausencia por suspensión que tendrá Gabriel Suazo. El carrilero, que es el titular indiscutido en el sector izquierdo de la defensa, solo podrá estar ante Bolivia. Pensando en sumar nombres en aquel lugar del campo, Gareca llamó al veterano Eugenio Mena. Una determinación que el Tigre se encargó personalmente de defender en su comparecencia de este martes. “Se los dije, que no se sorprendan que pueden aparecer muchachos que pueden ser muy útiles en este momento. Se mantiene en la Católica con una regularidad importante. Se los dije. No venimos a quitarle la posibilidad a nadie. Tiene toda la experiencia para estar. Físicamente está bien, tiene continuidad y experiencia. Cualquiera de esos muchachos los puedo convocar y nos les va a pesar responsabilidad. Puede pasar. Que vean a jugadores que ustedes creían que no iban a estar más. Por eso llamé a Mena”, dijo. De momento, en la Roja decidieron nominar a Gonzalo Tapia y Esteban Pavez tras las bajas que se presentaron a última hora. Para peor, en la previa al viaje a Argentina, Erick Pulgar se quedó en Juan Pinto Durán por una distensión muscular.