La UC no pasó agosto: la lista de errores que sacaron a Universidad Católica de la lucha por el título

Universidad Católica cerró un mes para el olvido con su empate ante Deportes Iquique. En la UC han tenido un año irregular. Pero la serie de victorias conseguidas con la llegada de Tiago Nunes ilusionó en las huestes cordilleranas. Sin embargo, nuevamente se alejaron de la parte alta. El plantel corto le pasa la cuenta a la institución de San Carlos de Apoquindo, que todavía espera por el salto de calidad que había prometido la dirigencia en el receso de invierno. Los resultados del fin de semana alejan a los franjeados a 10 puntos de la U, que, mientras los cruzados se enredan, acumularon cuatro victorias consecutivas.

El 5 de marzo, Cruzados recibió el primer gran mazazo de la temporada. Ese día, Nicolás Núñez dejaba de ser el entrenador estudiantil, luego de firmar la eliminación de la Copa Sudamericana, a manos de Coquimbo Unido. Por segundo año consecutivo, la Franja no podía entrar en la fase de grupos del certamen continental y perdía el millonario premio que dan por avanzar en aquel torneo. Los fanáticos menos optimistas creían que ya estaban lanzando el año al tacho de la basura, pese a que recién arrancaba el tercer mes del calendario. Esa visión cambió con el arribo del brasileño.

Nunes llegó e inició una mini revolución en Las Condes. Primero, recuperó algunos nombres que llevaban mucho de tiempo sin rendir en el equipo. Los casos principales fueron Daniel González y Gonzalo Tapia, que pasaron de ser apuntados a pilares. También logró que Fernando Zampedri volviera a instalarse en el tope de los goleadores del Campeonato Nacional. Consolidó a Thomas Gillier como portero titular y logró encontrar una versión mejorada de César Pinares. Con eso, la UC metió siete triunfos en 10 partidos. Solo perdió ante Colo Colo y Coquimbo, y empató ante Huachipato. Al cierre de la primera rueda, Universidad Católica estaba a cinco puntos de la U.

Fernando Zampedri se lamenta en el partido entre la UC e Iquique. Foto: Photosport

Vino el parón por la Copa América, y consigo las peticiones y promesas en San Carlos. Uno de los primeros que sacó la voz fue Zampedri, quien, en su condición de capitán, hizo un llamado a la dirigencia. Sus palabras fueron justo después de que los cruzados se quedaran con el Clásico Universitario. “Necesitamos traer refuerzos, refuerzos de jerarquía”, señaló, en diálogo con TNT Sports. Sus palabras fueron refrendadas más adelante por Tiago Nunes. “Para todo entrenador, mientras más jugadores disponibles mejor. Para el día a día, competir por el puesto y tener un equipo más fuerte. Si se puede, hay que utilizar los tres cupos que tenemos disponible”, dijo el DT.

¿Un salto de calidad?

En Cruzados no hicieron oídos sordos a las peticiones. Cuando Alexander Aravena fue vendido a Gremio, Juan Tagle, presidente de la concesionaria, reconoció que buscarían un reemplazante de su nivel. También compartió los dichos de Nunes, quien criticó lo complejo que era para la UC fichar a otro futbolista de la liga local. “Creo que el plantel está fuerte, pero se necesita alguien más y eso también nos lo ha dicho el técnico, nosotros lo compartimos, pero siempre traer un jugador, y sobre todo cuando uno mira a un jugador extranjero, es complejo, son muchas partes involucradas, son intermediarios, son relaciones con clubes, es difícil traer un jugador, es difícil. Hemos visto que este mercado base del fútbol chileno en general ha sido bastante limitado por lo mismo. Se refirió Tiago también a lo que es cuando uno busca jugadores en el mercado chileno, cuando llega un club como Universidad Católica y otros clubes más grandes, los clubes chilenos también a veces ponen precios muy elevados”, estableció el dirigente.

En Universidad Católica apelaron a un discurso unánime en que ‘traer por traer’ no era su idea. Eso lo dio a entender José María Buljubasich. “Creemos que sí hemos dado el salto de calidad”, declaró el exarquero al cierre del libro de pases. En el mercado de invierno, la UC fichó a Valber Huerta, Fernando Zuqui, Francisco Arancibia y Jader Gentil. De los cuatro, solo el argentino ha logrado consolidarse en el 11 del entrenador brasileño. Claro que el transandino llegó a ocupar la plaza dejada por Menossi, por lo que no aumentaron el número de mediocampistas en la plantilla.

Huerta retornó a Universidad Católica luego de tres temporadas en el Toluca de la Liga MX. Si bien venía con el antecedente de sus grandes campañas anteriores en la precordillera, un edema óseo en la rodilla lo tiene fuera y no hay fecha para el eventual retorno. Arancibia ha sido un revulsivo para Nunes, quien defendió su arribo, sin haberlo pedido. Sin embargo, su llegada al elenco franjeado se explica poco si se revisan sus antecedentes. En Cobreloa no logró marcar la diferencia durante el primer semestre. Mientras que a Gentil, el entrenador lo conocía desde antes y llegó a ocupar el puesto de Aravena. Aun así, lleva pocas semanas de entrenamientos y la adaptación le ha costado. Fue uno de los de más bajo rendimiento ante Iquique. De hecho, salió sustituido cuando la UC perdía por 2-0.

En el primer semestre habían llevado a Guillermo Soto, Alfred Canales, Agustín Farías, Lucas Menossi, Joaquín Torres y Nicolás Castillo. También retornaron de sus préstamos el arquero Sebastián Pérez y el lateral Aaron Astudillo. Ninguno ha logrado ganarse un lugar indiscutido en el equipo. Incluso Menossi partió de vuelta a Argentina acusando motivos personales. El resto está sumido en la irregularidad y han exhibido, en algunos casos como Castillo o Torres, chispazos. Soto, Canales y Farías, están lejos de mostrar el rendimiento que sus pergaminos traían.

La UC comenzó el semestre con la ilusión de pelear el campeonato. Venció a La Calera y a Ñublense. Luego tuvo la chance de asaltar el liderato, pero la desperdició con sus empates ante Palestino y Everton. Comenzó a alejarse de la pelea cuando perdió ante Audax Italiano. Después mantuvo la llama de ilusión con su goleada a Huachipato, pero la caída ante Cobresal sepultó sus aspiraciones. Con el último empate ante Deportes Iquique se alejó a 10 puntos de Universidad de Chile y a seis de Colo Colo.

Las quejas de Nunes

Durante las últimas semanas, a Tiago Nunes se le ha visto más ofuscado de lo que mostraba en el primer semestre. Su primera gran polémica fue cuando arremetió contra los criterios dispares en el arbitraje. “Han sucedido algunas situaciones durante la última semana que me han dejado bastante preocupado. Primero, el ruido que se generó después del partido contra Ñublense. El modo en el que fue tratada esa victoria. La forma como se salió a hablar del criterio adoptado para cobrar un penal a nuestro favor y no cobrar uno a favor de Ñublense. Me parece que yo no había visto un ruido tan grande como fue este penal. Vi gente saliendo con libreta en la mano. Vi a la gente responsable del VAR salir a declarar en forma pública que los árbitros se equivocaron y me gustaría saber si este es u criterio que se adopta siempre”, disparó en una caliente rueda de prensa.

Tiago Nunes le da instrucciones a Gonzalo Tapia. Foto: Photosport

“Hay situaciones que pasan con el VAR todos los partidos. Discusiones de goles, de penales cobrados o no y no recuerdo que se haya salido hablar de manera contundente sobre esa situación. Después, el segundo punto el tema de haber sido suspendido por un supuesto retraso de nuestro equipo al ingresar del entretiempo. Yo normalmente me porto bien durante los partidos y creo que la forma como fue conducido, me pareció bastante raro en una semana tan importante como en la semana contra Palestino donde jugamos el liderazgo de la competencia. Me pareció bastante una coincidencia ser suspendido de esta forma y ahora incluso he solicitado al club que revise todos los reportes de los árbitros para ver cuántos entrenadores son suspendidos por ese mismo criterio”, agregó.

En la semana siguiente se metió en un lío al reconocer que buscó enojar a un rival. “Yo intenté provocar una segunda amarilla de él porque estaba cerca, él estaba bastante eufórico porque su portero había tapado el penal, pero me parece muy normal”, indicó. Ahora, durante el último fin de semana, el estratega intentó hacer las paces con los jueces. “Tuve una linda charla con Roberto Tobar, responsable de los árbitros, me permitió hablar y aclarar las críticas que hice, dejarle claro que no tuve intención de faltar el respeto ni ser crítico al punto de ser personal”, expuso.

Sin embargo, el entrenador sigue molesto. Ahora enfoca sus críticas en otro elemento que también crítico en su bullada conferencia: la programación. “Pagamos un precio muy caro por ese tiempo de recuperación tan corto, el equipo de Iquique tuvo un día más de recuperación a comparación de nosotros y eso marca la diferencia bastante grande”, dijo el sábado.