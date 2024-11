“Con el Chino Ríos pasó lo mismo”: la particular defensa de Juvenal Olmos a Arturo Vidal

Este lunes Arturo Vidal fue trasladado a la 37° Comisaría de Vitacura para realizarle un control de identidad después de que una mujer realizara una denuncia por una agresión sexual en medio de una celebración donde estaban algunos jugadores de Colo Colo, entre ellos el volante nacional.

“Fue trasladado a la comisaria dentro del contexto de las primeras diligencias e indagaciones bajo la figura de un control de identidad investigativo y luego pudo continuar con sus actividades”, reveló Gerardo Aravena, Coronel de Carabineros.

Esta situación fue analizada en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, instancia en la que Juvenal Olmos, ex futbolista y director técnico, aprovechó su rol de comentarista para salir en defensa del volante albo.

“Con el Chino Ríos pasó lo mismo. Durante 20 o 30 años de ‘¿por qué el Chino Ríos hace esto? ¿Y por qué no es de esta otra forma?’ Era, no más. Fue. Él es ídolo por eso y Vidal es lo propio”, comenzó estableciendo.

“Vivimos tratando el por qué Vidal no es de esta forma. Vidal es Vidal y hay que aceptarlo como es. Si él va a un lugar así, no es responsabilidad de él que sus compañeros quieran acompañarlo o no. Ahí hay jugadores grandes, mayores de edad, y cada uno tendrá que responder de acuerdo a sus propias vivencias”, continuó.

“Pero cargarle la mano a un determinado futbolista, porque el resto fue, es casi como decir ‘sabes qué, si ese futbolista dice a y todos se van para b. Yo me resisto a pensar eso. No me gusta como cercenar las capacidades del ídolo. Vidal es como es, ha sido toda su carrera así”, expuso.

“Vidal es Vidal, acéptalo como es. No va a ser más moralista, de esta u otra forma. Vidal es Vidal. En Argentina hay mil vidales a lo largo de su historia. Hay mil futbolistas que han sido campeones del mundo y que han tenido su propio comportamiento y no veo a los argentinos diciendo ‘¿Y por qué Houseman no hacía eso? ¿Por que el Burro Ortega hacía esto otro?’”.

La palabra de Barticciotto

Otra de las voces que han tomado la palabra respecto al caso en el que se ve involucrado Arturo Vidal ha sido Marcelo Barticciotto. “Acá hay dos cosas. No tiene nada de malo salir una noche, encima estaban festejando el cumpleaños a Cepeda y Pizarro, no encuentro nada de malo estar en un lugar privado, tratando de pasarla bien. No veo razones para criticar eso. Después, si los jugadores tomaron más de la cuenta, lo podemos discutir”, partió señalando en radio Cooperativa.

“Muchos jugadores profesionales beben alcohol y fuman, es su vida privada, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es una opinión personal. Está mal, porque uno debe comportarse como deportista siempre. No está mal salir”, añadió el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

En cuanto al hecho denunciado, evitó realizar cualquier opinión sobre las investigaciones en desarrollo. “Lo otro lo tendrá que dictaminar la justicia. Nosotros no podemos opinar sin tener pruebas”, cerró.