Con Gareca como espectador: revisa el golazo de Darío Osorio en la fase previa de la Champions League

Darío Osorio vuelve a demostrar que es protagonista. El jugador formado en Universidad de Chile volvió a alzarse como figura del Midtjylland, esta vez en la fase previa de la Champions League.

El jugador chileno marcó la única conquista en el triunfo sobre Santa Coloma de Andorra, que permite al campeón danés avanzar a la siguiente fase, penúltimo obstáculo para conseguir uno de los cupos en la zona de grupos, que comienza el 17 de septiembre próximo.

Era un duelo especial para el oriundo de Hijuelas, no solo por la alcurnia de la competición que disputaba, sino porque en las graderías había un observador muy especial.

Una de las primeras paradas del técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, fue Dinamarca, donde pudo ver en vivo la gran actuación de uno de los futbolistas que está llamado a ser uno de los fundamentales en el próximo proceso de la Roja.

Golazo para otro triunfo

La verdad es que el equipo escandinavo ya había hecho la tarea, después de vencer por 3-0 en casa del equipo de Andorra. Con esa ventaja, afrontó la vuelta en casa con cierto relajo.

Porque Santa Coloma dio una dura pelea al equipo del norte de Europa. Un empate sin goles que solo pudo romperse bien entrado el segundo tiempo del partido jugado en el MCH Arena.

Paridad que se quebró a los 72 minutos. Después de una jugada combinada, Osorio llegó desde atrás para anotar el 1-0 con un largo remate que se coló en un ángulo.

Suficiente para definir el resultado del encuentro y dejar la serie con un marcador global de 4-0. En la tercera fase preliminar, el monarca danés se medirá al Ferencváros de Hungría, penúltimo escollo antes de acceder a la fase grupal de la Champions League.

La gran actuación de Osorio no hace más que confirmar la gran inversión que hizo el equipo por contar con sus servicios, previo pago a la U de 5,3 millones de dólares por el 90% de los derechos económicos del jugador.

“Solo le puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada. Usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos”, afirmó Ove Pedersen, subdirector deportivo del club, hace un par de meses.

El chileno es seguido atentamente por la secretaría técnica del gigante Liverpool británico, cuadro que está dispuesto a pagar al menos 10 millones de dólares por el jugador.