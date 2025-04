Con los tres chilenos de titular: Independiente celebra en Argentina con dos asistencias de Pablo Galdames

Con tres jugadores chilenos desde el primer minuto, Independiente recibió a San Martín de San Juan, en un choque de extremos por la fecha 13 del Torneo Apertura argentino. Mientras el Rojo se ha convertido en uno de los animadores del fútbol transandino (rememorando tiempos de gloria) siendo líder del grupo B, el cuadro sanjuanino es el colista de la zona. En el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, fue una victoria para el anfitrión por 2-0.

Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral fueron titulares en el cuadro de Avellaneda. No es frecuente que el trío de representantes nacionales arranquen del inicio simultáneamente, sin embargo el positivo rendimiento del exvolante de Vasco da Gama en los últimos partidos, siendo figura en la Copa Sudamericana inclusive, le abrió un lugar. Al entrar Galdames al mediocampo, Loyola se fue como lateral derecho, la posición en la cual juega en la Selección con Ricardo Gareca.

A Independiente le costó mucho descifrar el partido. Si bien llevó el mando del encuentro, la expresión futbolística de los pupilos de Julio Vaccari no era la de juegos anteriores. Ese ímpetu fue de más a menos durante el primer tiempo. En los 13 minutos, Cabral tuvo una chance clara que desperdició en el área rival, luego de que Lautaro Millán (argentino-chileno) robara un balón a metros de la portería. El ex Coquimbo Unido no tuvo una de sus mejores presentaciones.

Como Loyola era el lateral, debía hacer un recorrido muy extenso para ser agente ofensivo por la derecha. El seleccionado nacional generalmente cumple en el Rojo. Para la segunda mitad, la monotonía estaba instalada en el equipo local. No encontraba ideas para abrir el cerrojo que montó San Martín, dirigido por un ídolo de San Lorenzo: Leandro Romagnoli (su ayudante es Germán Voboril, campeón con la UC en 2018).

Fue la pelota detenida la que permitió que Independiente abriera el marcador. En los 69′, un gran tiro de esquina ejecutado por Pablo Galdames acaba con un impecable cabezazo de Gabriel Ávalos, quien anticipa y mete el balón en el primer palo, para el 1-0 del Rojo. Minutos antes, los locales habían reclamado airadamente un supuesto penal.

Luego, en los 82′, el paraguayo Ávalos marcó el 2-0 con un fuerte remate, tras una nueva asistencia de Galdames. El formado en Unión Española está en su mejor momento desde que volvió a Argentina, tras una estadía poco fructífera en Brasil. Tiene tres goles y dos asistencias en los últimos tres partidos.

De esta manera, el Independiente de los chileno es el líder del grupo B del Apertura argentino con 28 puntos, tres más que el Rosario Central de Ariel Holan, que tiene un partido menos. Los de Avellaneda tienen su pase para los octavos de final, cuando restan nueve unidades por disputar.