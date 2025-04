“El chuncho no lo puede creer”: el cántico de Alan Saldivia a la U en medio del velorio de hincha de Colo Colo

Este fin de semana se llevaron a cabo los velorios y funerales de Martina (18) y Mylan (12), los dos hinchas de Colo Colo que fallecieron el jueves pasado. Ambas víctimas perdieron la vida luego de que fuesen aplastados por un carro de la policía, esto mientras trataban de ingresar al estadio Monumental para el partido de fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Cacique y Fortaleza de Brasil.

Como representantes del club ante esta tragedia, los primeros que se hicieron presentes en dichas ceremonias fueron Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro; y Esteban Pavez, en su rol de capitán del plantel albo.

Sin embargo, no fueron los únicos. Durante este domingo, Alan Saldivia llegó a despedir a uno de los fanáticos fallecidos y compartió con diversos intregrantes de la familia. No obstante, en ese marco, el defensor uruguayo también protagonizó una intervención que le valieron críticas en redes sociales.

El charrúa fue captado en un video entonando un cántico en contra de Universidad de Chile. “El chuncho no lo puede creer, el chuncho no lo puede creer, Colo Colo es lo más grande y la Garra Blanca los c... otra vez”, dice en el registro audiovisual.

Esta situación despertó la polémica en todos los sectores. Tanto hinchas de Colo Colo como de la U lo acusaron de faltar el respeto en lugar de guardar la compostura por el luto que vive la institución en medio de su centenario.

Además, cabe recordar que este domingo se debía jugar el Superclásico del fútbol chileno y, justamente, se suspendió por los posibles hechos de violencia que podían surgir en la antesala del partido. Cuando se busca erradicar la violencia en los estadios, la participación de Saldivia no hace nada más que contribuir a generar más odio entre ambas parcialidades.