Con recado para Aníbal Mosa: Claudio Bravo aborda la posibilidad de fichar en Colo Colo

Claudio Bravo interesa en Colo Colo. Más allá de haberse retirado a mitad de temporada, luego de una serie de lesiones que fueron marcando su últimos meses en el Betis, Aníbal Mosa dejó en claro su deseo de fichar al histórico guardameta para cubrir la salida de Brayan Cortés. El Indio, como le llaman sus compañeros, está a una firma de sellar su arribó al León de México.

“Claudio no lo voy a descubrir yo. Es un tremendo arquero, capitán y líder. Obviamente que sí. Si es que se llega a ir Brayan, claro que es una posibilidad. Puede ser Claudio u otras alternativas”, dijo el presidente Aníbal Mosa. Las otras opciones que se manejan en Macul son Matías Dituro y Keylor Navas. Este último fue ofrecido y ya avisó que su salario bordea los $ 120 millones mensuales.

Este martes, durante la tarde, Claudio Bravo se refirió a la posibilidad de fichar en el Cacique. “No hemos tenido ninguna llamada formal o una reunión para ese tipo de cosas. Creo también que es muy difícil volver a jugar, tomé una decisión hace un tiempo atrás y siendo sincero he estado en otras actividades con una vida totalmente diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así”, señaló el histórico capitán de la Roja.

“Ahora estoy disfrutando de otras cosas. Siendo honesto, no he tenido ningún acercamiento serio, formal. Sí he estado en el club, fui con mi hijo hace poco a hacer una visita , pero más enfocada a las divisiones menores, al fútbol formativo y femenino”, confesó.

Bravo, sin embargo, no ocultó su alegría por ser considerado para la portería del equipo de sus amores. “Agradecimiento máximo. Lógicamente llegan cosas al teléfono, sí me llegaron las declaraciones de Aníbal. Sí tuve una conversación con él, informal en la cena de Colo Colo de todos los tiempos con muchas más personas”, aseguró. “Solo tengo agradecimientos de parte del club, de Aníbal, de los jugadores, compañeros que te escriben con la ilusión de que uno vuelva a jugar, pero al día de hoy no ha existido nada de eso”, complementó.

Para cerrar, el bicampeón de América reveló estar feliz con la vida que lleva tras haberse retirado de la actividad. “Estoy tranquilo en el campo, viviendo una vida muy distinta a la que llevaba anteriormente, estoy en otra etapa de me vida, es momento de dejar cosas atrás y la exposición es una de ellas”, dijo.