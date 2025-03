Con remontada en la ronda final: Logan McAllister cumple con una tarde perfecta y es el campeón del Chile Classic

El Astara Chile Classic conoció a su flamante campeón. El golfista estadounidense Logan McAllister, que había finalizado la tercera ronda en el T3 con una tarjeta de -12, coronó una tarde excepcional en el Prince of Wales Country Club al lograr una remontada y desplazar a Cole Hammer en la cima. Este resurgir le permitió hacerse con el título del certamen, que forma parte del calendario del Korn Ferry Tour y embolsarse un importante premio monetario.

Por otro lado, tal y como sucedió el sábado, el chileno Benjamín Alvarado siguió con las imprecisiones y se hundió aún más en la tabla de posiciones general.

Sin fallos

En la jornada sabatina el liderato había quedado en manos del norteamericano Cole Hammer con un registro de -15. De cerca lo secundaban sus compatriotas Davis Chatfield y Logan McAllister, con -13 y -12, respectivamente.

Con aquellos resultados como parámetro, para este domingo se esperaba que Hammer continuara con su precisión y levantara el cetro de campeón sin mayor de oposición. Y lo cierto es que el estadounidense la mantuvo y no bajó de su marca personal. Sin embargo, no contaba con que uno de sus rivales iba a cumplir con una actuación sobresaliente capaz de tumbar su dominio.

McAllister, en una exhibición que prácticamente no contó con fallos, selló una voltereta sublime en el tablero y se alzó como el mejor en la comuna de La Reina. Con la impresionante cantidad de ocho birdies (cuatro por cada serie de nueve hoyos), el oriundo de Oklahoma City culminó su participación con 64 golpes y una tarjeta de -19.

En segundo lugar se posicionó Davis Chatfield, quien peleó hasta el último hoyo y se quedó a un solo golpe de igualar la contienda. Por otro lado, el canadiense Matthew Anderson sorprendió a propios y extraños al ascender 10 posiciones en una tarde y cerrar el podio. En la cuarta plaza, en tanto, asomó el también americano Hank Lebioda, mientras que el japonés Kensei Harata completó el Top 5. Por su parte, el relegado Hammer debió conformarse con el sexto puesto.

Con esta supremacía de los representantes del país de las barras y las estrellas, Logan McAllister festeja por partida doble: se va con el título bajo el brazo y con el cuantioso cheque de US$ 1 millón que entrega las arcas del Korn Ferry Tour.

Directo al fondo

En el lado opuesto de la tabla de posiciones aparece Benjamín Alvarado. Al igual que en la ronda previa, el experimentado golfista nacional no se encontró con su mejor nivel y volvió a condenarse por sus propios fallos.

Con un registro de 73 golpes y una tarjeta de +1, el chileno concluyó su aventura en el torneo con su peor marca en los cuatro días de competencia, marcando cinco bogeys. De hecho, fue tan irregular su desempeño en esta última pasada, que se hundió hasta la penútima posición general, empatado en el T75 con el mexicano Roberto Díaz y los estadounidenses Caleb VanArragon, David Kocher y Wilson Furr.

Aún así, no escondió su felicidad por añadir esta experiencia a su nutrido currículo. “Es impagable. Yo decía que este es el campeonato que más he disfrutado en mi carrera a pesar de que yo gané en este Tour y jugué en el PGA Tour. El hecho de terminar el hoyo 18 y que esté tu hija gritando tu nombre y lo único que quiere es ir a abrazarte aunque no entienda lo que es un par, un bogey o un birdie. Es por lejos la semana más especial quehe jugado en mi vida”, afirmó en la transmisión oficial del certamen.