Con un Rey en sus filas: Colo Colo tiene una cita con su historia en la Copa Libertadores

Colo Colo tiene una cita con la historia. En Barranquilla, ante Junior, buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es cierto que el Cacique consiguió en 1991 el único título chileno en la principal competencia de clubes a nivel continental. De hecho, hasta hoy, cada 5 de junio se equipara en el calendario de las celebraciones institucionales con el 19 de abril, la fecha en que se fundó el club. Entre los fanáticos albos, cada una de esas fechas es igualmente significativa.

Sin embargo, en la denominada ‘era moderna’ del torneo (lo que incluye la redenominación del trofeo, con la inscripción de la Conmebol en su nombre oficial, en reemplazo de la mención del continente, que la justifica) la cosecha alba no ha sido especialmente pródiga. De hecho, hace seis años que no consigue entreverarse entre los ocho mejores. Esa vez, después de dejar en el camino a Corinthians, tropezó con Palmeiras. De ahí en más, la lista de participaciones coincide con la decepciones.

¿Juega Vidal?

El Cacique logró una ventaja mínima en la ida. El gol de Vicente Pizarro le sirve para llegar a Barranquilla con un ligero margen para manejar el encuentro. La forma en que lo haga dependerá de cómo lo disponga Jorge Almirón. La experiencia del entrenador en este torneo, en cuya última versión llegó a la final con Boca Juniors, es un aval en ese sentido. En el transcurso del actual, de hecho, el entrenador ha dado muestras de que privilegia el objetivo sobre la forma. Los hinchas albos, habitualmente exigentes en cuanto al protagonismo que debe ofrecer su escuadra, en función de su identidad histórica, empiezan a rendirse a la efectividad de la propuesta. Los jugadores, también.

En Macul, no estuvo Arturo Vidal. El Rey sufrió molestias en la pierna izquierda, relacionadas con un golpe que sufrió en el tendón de Aquiles en el Superclásico ante la U. Fue una infracción de Matías Sepúlveda la que le obligó a salir prematuramente en Ñuñoa y lo marginó en el calentamiento frente a los colombianos. Ese mismo día, el cuerpo médico albo se propuso restablecerle para este martes. Ante Coquimbo estuvo en la tribuna. “Arturo genera muchas cosas positivas para el equipo. Preocupa al rival. Siempre aparece en momentos complicados”, sostuvo Almirón luego del choque ante la escuadra de Fernando Díaz. “Arturo (Vidal) entrenó en la mañana y vamos a esperar el entrenamiento de la tarde, es un jugador de experiencia, conoce su cuerpo y sí está en condiciones, jugará”, afirmó en la conferencia de prensa previa al choque ante los colombianos, en Barranquilla.

Arturo Vidal abandona la cancha del Monumental antes del partido frente a Junior (Foto: Photosport)

A la espera de la decisión que se adopte con Vidal (cuya presencia puede verse forzada, además, por los problemas con los que terminó Gonzalo Castellani ante Coquimbo), está claro que Almirón dispondrá lo más selecto de su plantilla. Al margen de la reaparición del Rey, Brayan Cortés retomará su lugar en el pórtico y Mauricio Isla volverá a la banda derecha. “No quiero que me saquen de contexto, pero a mí no me gusta no jugar, siempre me preparo para estar. No me da lo mismo. Quiero jugar y estar preparado para cuando el técnico me diga que tengo que hacerlo”, declaró Fernando de Paul, quien ha tenido que tomar el relevo del iquiqueño, castigado a nivel local, después del choque ante Coquimbo, en el que fue una de las figuras.

La duda radica en el sistema táctico que empleará. Ante la U, en una suerte de ensayo para el partido de ida ante los cafetaleros, Almirón optó por reforzar las bandas. Por ejemplo, la inclusión del Huaso no implicó la salida de Óscar Opazo. Sin Vidal, en Pedrero Almirón recurrió a Lucas Cepeda.

El dato

El otro elemento que alimenta el optimismo albo es un dato. Si bien se concibe que Barranquilla representará un infierno, una consideración que mezcla el alza en el rendimiento del conjunto local con las condiciones climáticas, asociadas a calor y humedad, lo concreto es que en la actual versión de la Copa Libertadores el equipo de Arturo Reyes ha estado lejos de ser contundente.

En la fase de grupos, Junior no obtuvo victorias como local. Igualó frente a Universitario, de Perú, Liga Deportiva Universitaria, de Ecuador, y Botafogo, de Brasil. Al margen de que se pueda presumir una disposición más ofensiva que la que mostraron en Macul, especialmente a través del trabajo por las franjas, en esta edición del torneo, los colombianos han sido capaces de marcar apenas dos goles en los tres encuentros que disputaron como dueños de casa.