“Con usted seríamos campeones del mundo”: diputados rinden homenaje a Manuel Pellegrini en el Congreso

Manuel Pellegrini vive días felices en Chile. Tras una extenuante temporada con el Real Betis, en la que finalizó en el séptimo lugar de LaLiga con 57 unidades, el Ingeniero se encuentra en nuestro país y este miércoles recibió un homenaje en la Cámara de Diputados.

A una ceremonia, que duró poco más de media hora, el DT asistió junto a su esposa y se ubicó en el sector de la galería. Karol Cariola, presidenta de la Cámara, le dio la bienvenida.

En la instancia, algunos parlamentarios abordaron un tema que siempre se le consulta a Pellegrini en sus entrevistas: la posibilidad de dirigir a la selección chilena. “Hay un tremendo desafío y ojalá que el día de hoy sea el entrenador la selección chilena porque sé que vamos a ser campeones del mundo”, declaró Cristian Tapia (PPD e Independientes).

Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

Sobre el final del homenaje, el experimentado entrenador permaneció de pie mientras fue ovacionado por los asistentes. Cabe destacar que este reconocimiento había sido solicitado por Evopoli y fue aceptado de manera transversal por los distintos comités.

“Lo que han hecho no lo olvidaré”

Una vez finalizado el acto, el Ingeniero se dio el tiempo de atender a los medios de comunicación que estaban en la Cámara. Agradeció y declaró que no quería que esto fuera un acto político: “Agradecer realmente de corazón a toda la Cámara de Diputados por este homenaje que se me ha hecho el día de hoy. Para mí era muy importante sentir ese cariño, y la única exigencia que puse fue que fuera absolutamente apolítico”.

Luego habló sobre lo que significa para él representar al país: “Los que tenemos la oportunidad o fortuna de trabajar en una profesión tan expuesto a la parte pública, creo que la parte político, por lo general son más conflictos, y es bueno dejarla de lado. Yo siento que represento a Chile. Lo he intentado hacer durante toda mi carrera, dejar el nombre de Chile lo más alto”.

“A toda la Cámara, lo que han hecho no lo olvidaré”, cerró.

Pellegrini y la Roja

A propósito de las palabras del diputado Tapia, hace casi un mes el entrenador concedió una entrevista a El Deportivo, en la que se refirió a un posible futuro en la Selección. El Ingeniero fue enfático: “No, hace mucho tiempo que no he tenido conversaciones con Chile. Mi nombre siempre aparece, pero no, no ha habido nada (...) Siempre me ha gustado más dirigir clubes que selección. No porque los clubes sean más importantes que mi país, sino que me motiva más trabajar día a día en el campo y no una vez cada tres meses con la Selección y que el resto sea todo trabajo administrativo”.

Claro que, a pesar de estas palabras, no cerró la puerta completamente: “Lo primero que espero es que a Ricardo Gareca le vaya muy bien y alargue mucho su estadía en Chile. Y después veremos si mi vuelta a Chile coincide en lo deportivo, porque en lo personal nunca me he desligado de mi país”.