Cóndor Rojas le responde con todo Johnny Herrera después de feroz ninguneo

Johnny Herrera no quedó indiferente al retiro de Claudio Bravo. El angolino, este lunes, utilizó sus redes sociales para comunicar que dejaba la actividad tras su último paso por el Betis. A sus 41 años, el exitoso arquero dio a conocer la noticia que repercutió en todo el mundo.

“Es un momento de cerrar un ciclo importante en mi vida. Comenzar otra etapa familiar que será igual de exitosa que esta etapa que me brindó tantas satisfacciones (...) Me gustaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor de lo que ha significado mi carrera durante estos más de 23 años ligados al fútbol profesional. Agradecer a mis padres que son mis hermanos, que es mi esposa Carla, mis cuatro hijos, que hemos tenido la posibilidad de crecer juntos en esta carrera y aventura maravillosa de la vida”, dijo el campeón de América.

Por lo mismo, Johnny Herrera, quien compartiera camarín con el capitán durante la época más exitosa en la Roja, sacó la voz para destacar la carrera de Bravo. “Somos un país chaquetero. Ya escuché a algunos comentaristas diciendo que jugó en el Barcelona y el Manchester City, pero que no era titular. Jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época. Jugó en el Barcelona que ganó todo, ganando incluso el Trofeo Zamora. Jugó y fue campeón en el City. Que mejor broche de su carrera que lo que hizo en la Selección”, señaló en su rol de panelista del programa de TNT.

De paso, aseguró que Claudio Bravo es por lejos el mejor arquero en la historia del fútbol chileno, por sobre Roberto Rojas. “El Cóndor no le llegó ni a los talones a Claudio Bravo. Ni a la uña del dedo chico del pie le llegó (...) Con todo el respeto que se merece. Acá están todos los años y partidos que jugó. (Bravo) fue el único arquero en la historia de nuestro fútbol que ganó algo. Ese algo fueron dos Copas América siendo titular, capitán y atajando en definición a penales. Si hay alguien que quiera cuestionar si es el mejor arquero de la historia, creo que no tiene validez”, lanzó.

Las palabras de Johnny Herrera viajaron rápidamente a Brasil. En Sao Paulo, el exfutbolista de Colo Colo no tuvo problemas en responder el ninguneo de la leyenda de Universidad de Chile. “La opinión vienen de quién es nomás, y eso hay que respetar, es lamentable, lamentable, porque es un tipo que convivió mucho con él (Herrera con Bravo), pero tiene el derecho a opinar de la forma en que lo hizo”, dijo el Cóndor a Redgol.

Rojas continuó sus descargos contra Johnny. “Hay algo que él tiene que resolver conmigo, pero yo con él no tengo nada, es responsabilidad de él. Mucha gente me ha faltado el respeto por muchos años, uno más, no estoy ni ahí”, señaló.

Para cerrar, el Cóndor aseguró que no le complican los dichos del excapitán de la U. “Para mí el sol sale todos los días, no va a cambiar nada y la vida sigue nomás”, cerró.