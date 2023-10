Confianza intacta: Alexis Sánchez se perfila como titular en el Inter para medirse a Bologna

Alexis Sánchez nuevamente será titular por Inter de Milán, la segunda vez tras su regreso al cuadro italiano. El chileno conformará la dupla de ataque ante Bologna, este sábado a las 10:00 de Chile.

Una situación que demuestra que la confianza del técnico Simone Inzaghi para con el tocopillano está intacta. El fin de semana pasado, en la goleada 4-0 en casa de la Salernitana, el delantero tuvo la oportunidad de estar entre los once jugadores del inicio.

Y aunque no pudo anotar su primera conquista en el retorno (todos los goles fueron de Lautaro Martínez, quien ingresó por el chileno) se llevó buenos comentarios de su entrenador.

“Sánchez hizo un gran trabajo durante 55 minutos y debe de continuar de la misma manera. Tuvo mala suerte en un par de ocasiones en las que pudo marcar. Marcus Thuram también estuvo excepcional”, afirmó Inzaghino en ese entonces.

Fue el encuentro en el que el Niño Maravilla sumó más minutos esta temporada. Porque el delantero ha sido uno de los beneficiados con la rotación del equipo, sobre todo debido a la gran de lesiones que ha afectado al equipo nerazzurro.

“No puedo dar una imagen precisa de la situación sobre los lesionados. Sensi, Cuadrado, Frattesi y Arnautovic nos serían muy útiles. Jugamos cada 48 horas y necesitamos tener alternativas”, aclaró el DT italiano.

Precisamente, la lesión muscular del atacante austríaco Marko Arnautovic, quien estará al menos otras seis semanas sin jugar, ha abierto más espacio para el goleador histórico de la Roja.

Dupla sudamericana

Pero las malas noticias no han cesado en la enfermería del segundo cuadro más popular de la península. El martes pasado, después del triunfo por la mínima ante Benfica por la Champions League, el entrenador confirmó los problemas físicos de Marcus Thuram, el otro titular en la ofensiva.

“Thuram se me acercó y me dijo que le dolía la pantorrilla. Vi que tenía una bolsa de hielo, esperemos que no sea nada. Los médicos son bastante optimistas, pero hay que esperar”, reconoció Inzaghino después de ese primer triunfo en el torneo europeo.

En ese escenario, el técnico decide dar descanso al delantero francés para evitar mayores complicaciones. Así, la delantera ante el equipo emiliano estará conformada por Lautaro Martínez y el chileno Sánchez.