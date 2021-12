Universidad de Chile oficializa el regreso de Felipe Seymour

Fue uno de los primeros nombres que surgió en este mercado de pases para Universidad de Chile. Claro que su sola mención causó varias polémicas y uno que otro revuelo en las redes sociales.

Pero lo concreto es que Universidad de Chile oficializó lo que ya muchos daban por hecho y Felipe Seymour se transformó en su tercer refuerzo para la temporada 2022.

El formado en el Romántico Viajero vestirá por tercera vez los colores felinos, claro que ahora lo hará con 34 años y precedido de dos campeonatos bastante regulares en su carrera: el 2020 se lució en La Calera con 1.920 minutos jugados (en 24 juegos, 21 de titular) y este año que termina sumó 1.740 minutos en O’Higgins (25 compromisos, 18 de ellos en el 11 estelar).

No obstante, antes de que su firma se estampara de nuevo en el club de sus amores, se dijo que las tratativas no le gustaban al gerente deportivo de Azul Azul, Luis Roggiero, porque no encajaba en su proyecto. Más, la directiva de la concesionaria estudiantil lo quiso, para darle categoría al equipo y tener un líder natural dentro de la cancha.

Seymour debutó profesionalmente el 2006 y dio dos vueltas olímpicas con la U (Apertura 2009 y Apertura 2011), tuvo pasos por el fútbol italiano y brasileño, regresó a la escuadra bullanguera el 2017 y fue campeón en el Clausura de ese año.

Antecedentes que al parecer no convencen a todo el mundo o son utilizados para pedir a otros símbolos del equipo que dirigirá Santiago Escobar. Tal como ocurrió en el Instagram oficial del equipo que peleo el descenso este año, pues al ser anunciada la noticia de Seymour, un inesperado comentario apareció entre los posteos.

Se trata de lo que escribió Johnny Herrera, con su cuenta @samuraiazul, donde preguntó si Marcelo Díaz (que está libre) también estará dentro de las contrataciones venideras. “¿Y @chelodíaz_21 también imagino?”, lanzó el último ídolo del Romántico Viajero y ahora todos esperan la respuesta dirigencial.