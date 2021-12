Ronnie Fernández quiere cambios urgentes en la U: “No se le puede pedir a la gente que espere cuatro o cinco partidos”

La verdad es que los últimos cinco minutos del duelo entre La Calera y Universidad de Chile serán recordados toda la vida por los hinchas azules. Pero lo que no puede esconder esa épica es que los laicos llevan varios años peleando por su permanencia en Primera y lejos de la pelea por el campeonato.

Por lo mismo; las y los seguidores azules están atentos al mercado de pases, pues entienden que en el armado del plantel para la temporada 2022 estará la clave para lo que viene. Y uno de los primero refuerzos fue Ronnie Fernández, quien definió lo que desea para su permanencia en el Romántico Viajero en conversación con La Magia Azul.

“Estamos en un proceso de cambios importantes para la institución. Hay que salir de la mala racha y espero ser un aporte para ello, por lo que veremos en la semana que viene, lo que el cuerpo técnico busca de mi persona”, aseguró el ex Santiago Wanderers.

Claro que antes, Fernández deja claro que no será el reemplazo de Joaquín Larrivey. “Él es un tremendo goleador, pero el fútbol es así, de procesos, y el lo entiende y nosotros también”, aseveró y enfatizó: “Lo que se busca es mejorar los objetivos grupales y eso es lo que uno debe trabajar y revertir y la verdad, no siento que es una salida de nombre y la puesta de otro; por el contrario, este es un proyecto nuevo”.

No obstante, el artillero establece que no hay plazos, ni marcha blanca en este desafío, pues lo vivido impide que se tengan nervios acero. “Este debe ser un proceso rápido, porque no hay tiempo. No se le puede pedir a la gente que espere cuatro o cinco partidos o que nos den un año para cambiar... Cuando los procesos no han sido buenos, debemos ser responsables para que los cambios se den desde el minuto uno”, explicó.

Pese a ello, Fernández se definió a sí mismo como “un tipo que no me gusta sorprenderme mucho, pues he vivido muchas cosas en la vida que me han enseñado que la calma y la paciencia son mejores que la ansiedad”. Mas, prometió que se entregará en “un cien por ciento”, porque tiene un sueño: “Siento las ganas y tengo la ilusión de ser participe de esta seleccion chilena, que ha marcado tanta historia”.

