Conmebol sanciona a Colo Colo y realiza advertencia a Emiliano Amor por declaraciones en el partido ante River Plate

Colo Colo tiene la mente puesta en el Campeonato Nacional. Sin embargo, este jueves la Conmebol dio a conocer una sanción en contra de los albos por lo ocurrido en la llave ante River Plate en Copa Libertadores. A través de su sitio oficial, el organismo detalló una multa de ocho mil dólares al Cacique y además se realizó una advertencia a Emiliano Amor por la infracción al artículo 11.2 literales c) y d) del Código Disciplinario.

La falta del zaguero argentino fue por “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole”. El defensor, una vez finalizado el partido de ida, apuntó contra el arbitraje. “Cobraron las más chiquitas y las faltas para ellos. No fueron a revisar el VAR tampoco. Ojalá en River no pase lo mismo. Sentimos que hicimos un gran partido, ellos también. Son muy fuertes y no necesitan que les cobren estas chiquitas. Ya la vieron todos, no hace falta decir nada más, las imágenes están ahí. No sé por qué no fueron al VAR al menos. Espero que en River le avisen todas las cosas que pasan al árbitro”, había dicho.

Arturo Vidal fue encarado por los jugadores de River Plate tras el pitazo final. Foto: Photosport.

River, en alerta

La confederación también aplicó una dura sanción económica a River Plate y a su director técnico, Marcelo Gallardo, por los incidentes ocurridos en Núñez en la revancha ante Colo Colo. El club argentino y su entrenador deberán pagar una multa de 112 mil dólares por la demora en la reanudación del partido tras el descanso.

Además, luego de la vuelta de la llave de semifinales ante el Atlético Mineiro, el Monumental sufrió la clausura de una de sus tribunas. Esto por el recibimiento al equipo. La determinación abrió una polémica en Argentina. El presidente de River Plate, Jorge Brito, expresó su desacuerdo con la sanción, argumentando que otros clubes han realizado salidas similares sin ser castigados.