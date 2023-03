“Contusión malar, mareos y confusión”: el certificado médico que constata las lesiones que sufrió Cecilia Pérez en el estadio Monumental

La violencia se tomó el Superclásico. Los problemas están a la vista. Hubo inconvenientes antes, durante y después del encuentro. Entre ellos, Universidad de Chile sufrió la agresión que presuntos fanáticos de Colo Colo perpetraron contra los buses que trasladaban al plantel y al cuerpo técnico en uno de los vehículos y a dirigentes e invitados oficiales de Azul Azul, en otro, al principal encuentro del fútbol chileno. Entre los afectados por el ataque al segundo figura Cecilia Pérez, la vicepresidenta de la concesionaria que controla al club estudiantil.

La ex ministra del Deporte y ex vocera de Gobierno en la gestión de Sebastián Piñera recibió un golpe de puño, que la dejó bastante afectada. “Quedó con una contusión, muy marcada. Tuvieron que ponerle hielo”, relataron en el club laico. “Dentro del estadio hubo una agresión a Cecilia Pérez, eso es impresentable”, sostuvo. “Una mujer, dirigente del club, que es la vicepresidenta, fue agredida con un golpe de puño. Va a constatar lesiones, porque eso no puede ser. Estamos viendo lo que vamos a hacer, hay varios canales, está el tema con Estadio Seguro, el de la ANFP”, añadió el presidente de los estudiantiles, Michael Clark.

Sin embargo, tanto en Colo Colo como en la ANFP deslizaron que no había pruebas de que la dirigenta haya sido, efectivamente, objeto de golpes.

El certificado

Un certificado emitido por el médico José Matas Naranjo, quien forma parte del staff del club y viajaba en el bus en que iba Pérez da cuenta de las dolencias que sufrió la ex ministra. “La paciente antes descrita, sufrió una contusión malar y temporal derecha, que le provocó algunos momentos de mareos y confusión. Esto sucedió en los interiores del estadio Monumental mientras se dirigía desde el bus de dirigentes hasta el palco de visita”, explica el documento al que tuvo acceso El Deportivo. El documento fue emitido con la finalidad de ser derivado a las autoridades competentes.

El certificado que acredita las lesiones que sufrió Cecilia Pérez.

La otra víctima

La ex ministra de Estado no fue la única que sufrió consecuencias durante la agresiva jornada en Macul. Juan Carlos Quiñones, paramédico de la institución, recibió un piedrazo mientras cumplía funciones en el campo de juego. “El paciente ante descrito sufrió una contusión fronto occipital izquierda, producto de la caída de un objeto contundente desde la tribuna, cuando se disponía a atender un jugador dentro de la cancha. Producto esto quedó con mareos y sensación nauseosa hasta el término del partido”, describe otro de los certificados emitidos por el médico Matas.