El estadio Santa Laura pasa la prueba de los conciertos de Los Bunkers: “La cancha resistió muy bien”

Los trabajos para recuperar la cancha del estadio Santa Laura han sido arduos. Después de que se disputara en julio la ida del repechaje mundialista de Rugby XV en el recinto bajo una intensa lluvia, el gramado del coliseo quedó muy dañado. Desde entonces distintas personas han trabajado para volver a dejar el campo de juego apto para la competencia profesional.

Al inicio del Torneo el estado de la cancha fue cuestionado nuevamente y obligó a que Unión Española cerrara el estadio para continuar con la tarea. Allí apareció la figura de Patricio Bustamante, el canchero favorito de Marcelo Bielsa y experto en la mantención de los campos de fútbol.

Claro que mientras esto continúa su proceso, hubo un hecho que puso en duda todos los avances logrados. El Estadio Santa Laura fue el recinto escogido por Los Bunkers para llevar a cabo una serie de conciertos, volviendo a crear preocupación por el estado de la cancha.

Si bien existían dudas sobre cómo se comportaría el pasto, Unión Española indicó a El Deportivo que tomarían las medidas correspondientes para cuidarlo. “Todo el proceso de descarga de las estructuras del escenario se está haciendo sin maquinaria. Esto implica que para el proceso se ha prescindido del despliegue en terreno de grúas, horquillas o similares. Todo el proceso es a pulso”, explicaron a través de un comunicado.

Añadieron que “el montaje no ha restringido las labores de mantención y prevista para el terreno (regado, corte, plantación de semillas, etc)”. Además, “el piso que cubrirá el pasto cumple con la máxima certificación internacional. GL events está presente en 26 países y en Chile es representado por la empresa Tarpulin. En particular para el evento del fin de semana el cubrepasto tiene un diseño de ranuras que no impide el proceso de fotosíntesis en que se viene trabajando para la recuperación de la cancha”, informaban.

También adelantaban que “el proceso de desmontaje comenzará una vez terminado el show y las proyecciones es que en 24 horas tendremos despejado el terreno para la recuperación respectiva”.

Y en esta instancia, Patricio Bustamante se mostró conforme con los resultados. “La cancha resistió muy bien y no habrá problema que se pueda jugar de muy buena manera”, comenzó señalando en medios de los trabajos de desmonte de la superficie que cubría el pasto.

“La carpeta cumplió bien su función y solo me queda felicitar a la productora por su profesionalismo y preocupación por cuidar al máximo el césped. No me había tocado antes ver tanta preocupación”, insistió.

Ahora los trabajos tendrán como meta ultimar los preparativos para el próximo encuentro de Unión Española contra Palestino que se disputará en el estadio Santa Laura. Este encuentro está programado para el domingo 19 de marzo a partir de las 20.30 horas.