No me hables de sufrir: las precauciones de Unión Española para evitar daños en la cancha del Santa Laura por los conciertos de Los Bunkers

El estadio Santa Laura es uno de los puntos neurálgicos del fútbol chileno. Su cancha no solo la utiliza Unión Española, el dueño del recinto. Históricamente, ha acogido a varios clubes. Esta temporada no ha sido la excepción. Sin embargo, el ajetreo inquieta. Y más aún considerando que el campo de juego fue sometido a una intensa reparación después de los fuertes daños que sufrió tras el choque rugbístico entre Chile y Estados Unidos, que se jugó bajo una fuerte lluvia, en julio. En el inicio de esta temporada, de hecho, no ha lucido de la mejor forma. Y ha recibido varias críticas. Las hubo del Sifup y del portero de la U Cristóbal Campos. “Yo terminé de calentar con los guantes verdes porque el pasto está pintado, está en mal estado y nosotros no estamos conformes con la situación”, dijo el golero, después del partido entre los laicos y Unión La Calera. “Nosotros no tomamos la decisión, pero si podemos dar una opinión o punto de vista de la cancha, pero creo que no nos acompaña mucho”, puntualizó.

El dueño de casa generó un plan de acción: fichó al canchero favorito de Marcelo Bielsa durante su paso por Chile. Y sigue trabajando en el mismo sentido, aunque ahora con una nueva amenaza para el estado del césped. El club de Independencia procura tomar todas las medidas para evitar nuevos contratiempos. Este fin de semana, la banda penquista Los Bunkers ofrecerá dos conciertos para los que las entradas están agotadas. Parte del público se ubicará en el campo de juego, que también acogerá la pesada estructura sobre la que se levantará el escenario. Esa situación ha generado inquietud entre los hinchas de los rojos. “La dirigencia y su preocupación por mantener la cancha de Santa Laura. Escenario directo al pasto”, consigna, por ejemplo, la cuenta en Twitter de la Furia Roja, uno de los grupos de hinchas organizados del club.

Prevención

En el club llaman a la calma. Hay molestia por las insistentes consultas respecto del estado del campo de juego. Enfatizan, primero, en que ningún club debe responder tan frecuentemente por esa situación. Sin embargo, luego surgen las respuestas técnicas para dar tranquilidad. “Todo el proceso de descarga de las estructuras del escenario se está haciendo sin maquinaria. Esto implica que para el proceso se ha prescindido del despliegue en terreno de grúas, horquillas o similares. Todo el proceso es a pulso”, explica la entidad, a través de una comunicación oficial, a El Deportivo.

Hay, ciertamente, más detalles, que tienen que ver específicamente con las precauciones que se han adoptado con motivo del show de la banda sureña. “El montaje no ha restringido las labores de mantención y prevista para el terreno (regado, corte, plantación de semillas, etc)”, se añade. “El piso que cubrirá el pasto cumple con la máxima certificación internacional. GL events está presente en 26 países y en Chile es representado por la empresa Tarpulin. En particular para el evento del fin de semana el cubrepasto tiene un diseño de ranuras que no impide el proceso de fotosíntesis en que se viene trabajando para la recuperación de la cancha”, especifica la versión.

Las medidas de protección son más amplias. “Para las demás estructuras el montaje se hará sobre pequeñas bases de madera. Con esto se busca el formato menos invasivo para el terreno”, agregan los hispanos.

También está definida la hoja de ruta para después de las presentaciones de los músicos. “El proceso de desmontaje comenzará una vez terminado el show y las proyecciones es que en 24 horas tendremos despejado el terreno para la recuperación respectiva”, adelantan.

El escenario

También hay una explicación para la ubicación del escenario, el factor que más les llamó la atención a los fanáticos, considerando la magnitud de la estructura. En Unión sostienen que también se planificó estratégicamente esa materia, para evitar perjuicios en la cancha. “Para la construcción del escenario se optó por incrustar parte del equipamiento más pesado en la grada sur del estadio. Con esto, en la práctica, el escenario se extenderá sobre una superficie acotada del área norte”, detallan.

Por esos días, la cancha está destinada exclusivamente a la preparación del espectáculo artístico. Mientras dure el proceso de armado y desmontado del escenario, no habrá trabajo futbolístico alguno sobre el césped. “Estamos trabajando con los criterios de máxima seguridad posible. Si bien estos eventos masivos no son inocuos, confiamos en que los efectos de los shows no afectarán el uso del estadio para el uso de los partidos de la novena fecha del campeonato”, concluyen en Independencia.

Para fines de abril, hay otro evento agendado: el festival Masters of Rock, que reunirá a bandas emblemáticas como Deep Purple, Scorpions y Kiss.

