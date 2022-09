Copa Davis: un emocionado Carlos Caszely asiste a Lima como invitado especial de Nicolás Massú

El equipo de Chile que se encuentra disputando la Copa Davis tiene un acompañante especial: Carlos Caszely. El Chino está en Lima, luego de que Nicolás Massú lo invitara personalmente para que presenciara los duelos de los tenistas nacionales ante los incaicos. Luego de la victoria de Alejandro Tabilo por 6-2 y 6-4 ante Nicolás Álvarez, en lo que fue el primer compromiso de la serie, el histórico ex futbolista habló sobre su fanatismo por el deporte de la raqueta y no pudo contener las lágrimas al referirse al reciente fallecimiento de su esposa.

“He disfrutado mucho. Hace un tiempo atrás, después de la desgracia enorme que tuve, me encontré con el Nico Massú y me dijo por qué no vas a la Copa Davis. Después Julio Videla hizo el trámite de la invitación para asistir. Yo creo que mi compañera de vida estaría feliz de ver tenis y de ver el triunfo de Alejandro, que era esperable probablemente. Por algo es el número uno”, comenzó diciendo a TVN el otrora delantero de Colo Colo, quien se vio muy emocionado.

“Es impresionante el cariño de la gente. Cuando empezaron a gritar mi nombre, hasta el capitán de Perú se acercó para saludarme. Para uno es un poco extraño, que un futbolista esté mirando este deporte. Pero yo siempre he sido aficionado al tenis. Nosotros con Jano nos conocemos hace mucho tiempo. Siempre he estado ligado al deporte, al tenis y al fútbol en especial”, complementó.

Caszely también detalló cómo ha sido su estadía en Lima y su relación con el capitán de los chilenos: “Con el Nico he hablado. No me gusta perturbar a los jugadores que están en la cancha. Con el Nico hemos hablado bastante, nos juntamos en la noche. Hemos hablado sobre la mentalidad del jugador de tenis”.

Al ser consultado por la muerte de su esposa, el Rey del Metro Cuadrado prefirió no profundizar. “Déjame disfrutar este momento. Estoy disfrutando de verdad, de un partido tan importante. Quiero disfrutar y no sufrir”, manifestó.

Finalmente, entregó sus recomendaciones de cara a las celebraciones para este 18 de septiembre. “A mí me gusta mucho la cueca. No tomen tanto que producen algunos choques. Disfruten con tranquilidad, pero disfruten mucho”, concluyó.