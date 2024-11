Copa Libertadores: el dominio incontrarrestable de Brasil

Hay algo que no cambia en la Copa Libertadores, de un tiempo a esta parte: el país del campeón. Pase lo que pase en el choque albinegro entre Atlético Mineiro y Botafogo, que se juega este sábado en el Monumental de Buenos Aires (17 horas de Chile), el ganador del trofeo será brasileño. Por sexto año consecutivo, el gigante sudamericano tendrá al monarca del máximo torneo de clubes del continente. Una tendencia que se ha vuelto crónica. Un dominio incontrarrestable.

Más allá de que la liga más potente de Sudamérica cuente con más cupos en comparación con el resto de los países de Conmebol (junto a Argentina), lo concreto es que ha sabido aprovecharlos para posicionarse y sacar distancia con sus vecinos de la región.

De las últimas cinco finales, cuatro han sido entre brasileños: Palmeiras vs. Santos, en 2020; Palmeiras vs. Flamengo, en 2021; Flamengo vs. Athletico Paranaense, en 2022; y Atlético Mineiro vs. Botafogo, en 2024. El único que logró entrometerse en la hegemonía Verdeamarela fue Boca Juniors, el año pasado. El equipo que dirigía Jorge Almirón cayó con Fluminense, en el Maracaná.

El último campeón no brasileño fue River, en 2018, cuando derrotó a los xeneizes, en Madrid. Para encontrar una final sin equipos de Brasil y/o Argentina hay que retroceder hasta 2016, cuando el Nacional de Medellín de Reinaldo Rueda superó a Independiente del Valle.

Está asegurada la sexta estrella consecutiva para el fútbol brasileño, lo que establece una nueva marca en la Libertadores. Solo Argentina se acercó con dos rachas de cuatro años seguidos: entre 1967 y 1970, y desde 1972 hasta 1975. El propio Brasil también ganó en cuatro ediciones al hilo: entre 2010 y 2013.

Las razones del dominio

Son múltiples los factores que explican el fenómeno. El primero es el nivel de la competencia doméstica. Si se toma como referencia el ranking de ligas 2023 de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS), el Brasileirao está en el cuarto lugar, detrás de los torneos más fuertes de Europa (Italia, Inglaterra y España). En el escalafón de 2022 se ubicó en el primer puesto, sobre todas las potencias de la UEFA.

Se trata de un formato altamente competitivo, en el cual todos pelean por algo: 20 equipos, 38 fechas, dos ruedas y cuatro descensos. Todo lo contrario sucede en Argentina, donde se suprimieron los descensos y para 2025 tendrán 30 clubes en Primera.

“Es el torneo más competitivo de toda América, porque no hay dos, tres, cuatro equipos fuertes. Hay 10, 12 equipos muy buenos. Eso hace que la liga sea muy competitiva, lo que no pasa en otro lado. Diría que casi en el mundo. Porque uno se va a Inglaterra y hay cinco o seis equipos fuertes, si uno va a España hay tres o cuatro, pero en Brasil hay 10 o 12 equipos, con mucha historia, con presupuestos mayores al fútbol argentino”, manifestó Gabriel Milito, DT del Mineiro.

Otra razón está relacionada con lo económico. Las cifras que maneja la competencia local sobresalen del resto de Sudamérica. Un ejemplo: la Copa de Brasil entrega un mayor premio en dinero que la liga. El campeón recibe US$ 14 millones, mientras que el vencedor del Brasileirao gana US$ 10 millones. Los cuantiosos contratos por concepto de publicidad en las camisetas y derechos de televisión también ayudan a que los clubes dispongan de billeteras onerosas para contratar figuras. El propio Botafogo le pagó casi US$ 17 millones al Betis por el pase de Luiz Henrique.

El Fogao tiene una opción histórica, porque es el único de los grandes de Brasil que no ha ganado la Libertadores. Mientras que el Galo de Eduardo Vargas (que se peleó con Deyverson en la última práctica) aspira a su segunda corona. El delantero de la Roja suma solo 126 minutos en la Copa. Gane quien gane, Brasil sumará su título 24° en la Copa, para quedar a uno de Argentina en cantidad de coronas continentales.