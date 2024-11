Hay Rey para rato: el plazo y las millonarias condiciones de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal seguirá en Colo Colo. A los 37 años, el volante mostró toda su vigencia, al punto de que junto con celebrar la corona del Cacique, recibió una noticia por la que hace rato venía reclamando: Ricardo Gareca lo consideró por primera vez en su proceso en la Selección. Atrás quedaron las diferencias entre ambos. El oriundo de San Joaquín volvió en gloria y majestad para intentar contribuir al objetivo de clasificar al Mundial que México, Estados Unidos y Canadá organizarán en 2026. Su presencia se hizo notar desde el simbolismo de la capitanía a la jerarquía en el campo de juego.

Los albos anunciaron la extensión del pacto con el ex jugador de la Juventus, el Barcelona y el Bayern Múnich, entre otros clubes de nivel mundial, en un paquete que, de por sí, da la señal potente de consolidar lo que se avanzó este año en una temporada que, además de ofrecer atractivos desafíos deportivos, es simbólica: es la del centenario del club. En ese escenario, Vidal se sumó a Alan Saldivia, Esteban Pavez y Vicente Pizarro como los primeros nombres en asegurar su permanencia.

El plazo y las millonarias condiciones

Vidal demostró en la cancha que le queda cuerda para rato. Con su rendimiento y su influencia, siempre se las ingenió para hacerse notar. También con palabras, como cuando monopolizó la atención en Argentina antes de la decisiva serie frente a River Plate. Con números, desacreditó un temor que incluso consumía a un sector del directorio de Blanco y Negro, representado en el extimonel Alfredo Stöhwing, que exigió exámenes médicos adicionales para autorizar la operación que llevó de vuelta al volante a Macul después de un extenso recorrido por el extranjero, que finalizó en Brasil. El King había sufrido una grave lesión en la rodilla derecha en el partido de la Roja frente a Colombia, en el Monumental. Tuvo que ser operado. Su mejor condición la alcanzó con el transcurso de las semanas y gracias a la continuidad que Jorge Almirón le garantizó. De lo que no había dudas era respecto del diferencial de jerarquía que aportó en todo momento. Colo Colo tuvo siempre un plus en ese sentido cuando el Rey estuvo en la cancha.

Arturo Vidal, en Copiapó (Foto: Photosport)

Ahora, ya no hay aprensiones. Blanco y Negro y el círculo del jugador venían acercando posiciones hace rato para la extensión. Vidal permanecerá en el Cacique durante todo el próximo año, tal como estaba contemplado en el ambicioso Plan Centenario que despliega la institución alba, que consideraba todas las renovaciones prioritarias que se concretaron. El pacto también incluye una opción de extensión automática para 2026, sujeta, como suele suceder en estos casos, a la productividad. Aunque en Macul se maneja con recelo la exigencia, lo usual es que sea de la mitad de los partidos de la temporada.

De hecho, en la concesionaria no se hicieron mayores problemas para visar un reajuste en las condiciones económicas del emblema de la Generación Dorada, quien ahora percibirá un salario ‘base’ de US$ 1,4 millones por año, además de US$ 200 mil en bonos. Solo por firmar la extensión, el Rey garantizó otros US$ 100 mil en su cuenta corriente. En 2024, el piso se había fijado en US$ 1,2 millones y también se habían contemplado bonos por US$ 200 mil.

Un nivel a la altura

Vidal terminó la temporada brillando en la Roja. Su regreso a la Selección se condice plenamente con el nivel que exhibió en la temporada, en la que disputó 35 partidos. Solo esa cifra dejaba atrás las dudas que pudieron existir en algún momento y que, a decir verdad, en Pedrero ya enterraron en el olvido.

Además, convirtió ocho goles. Con el último, terminó con la angustia por el complicado partido que el Cacique logró igualar en el Luis Valenzuela Hermosilla. El tanto que, al final, significó que los albos se quedaran con la 34ª estrella de su historia. El que renueva el derecho a soñar con un 2025 a la altura de las circunstancias. Con el Rey al frente.