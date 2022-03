Copa Sudamericana: Antofagasta golpea en el inicio y le saca ventaja a Unión Española

En la calurosa tarde de Santa Laura, Deportes Antofagasta sacó una pequeña luz de ventaja en su eliminatoria con Unión Española. En la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, los nortinos se impusieron por 2-1 en la cancha de Santa Laura y quedan mejor posicionados de cara a la ronda de grupos, el primer objetivo.

Ambos elencos llegaron con bajas al duelo en Independencia. Eso sí, en el caso de Unión sintió más por tener a cinco menos, uno de ellos el talentoso Víctor Felipe Méndez. Quien tuvo un partido aparte fue el arquero Diego Sánchez. El Mono, identificado completamente con la tienda hispana, tuvo su estreno oficial en el CDA y en varias ocasiones evitó los tantos de su exclub.

El arranque del encuentro fue frenético, con tres goles en el primer cuarto de hora. Ni el más optimista de los fanáticos visitantes proyectaron un inicio tan favorable. Recién a los seis minutos de partido, el venezolano Brayan Hurtado abrió la cuenta para los Pumas. Y solo tres minutos después, el cuadro de Juan Domingo Tolisano puso el 2-0, mediante un cabezazo de Andrés Robles, conectando un centro. Incredulidad total en la Catedral. Los de César Bravo se sacudieron del golpe y encontraron el descuento en los 13′. El autor fue el ariete Leandro Garate, después de un centro de Augusto Barrios.

Sin tratarse de un partido de alto vuelo, sí se trataba de un cotejo entretenido, con acciones en las dos áreas. Unión Española fue mejorando a medida que fue pasando el compromiso. Tuvo más el balón y remató más a portería, sin embargo la ventaja era de la visita, de gran eficacia. Si Rabello se perdió el 2-2 en los 39′, el panameño Gabriel Torres tuvo el tercero en el epílogo de la primera parte.

Para el complemento, los acercamientos hispanos al arco de Sánchez se mantuvieron, aunque con menos claridad. Cuidando la ventaja en el marcador, Antofagasta le cedió el control del balón al local. El marcador no se movió más y Antofagasta se lleva un botín importante pero no definitorio, considerando que ya no corre el valor extra de los goles de visita. Además, la victoria afirma un poco más a Tolisano en su puesto, tras un inicio de año con dudas.

La vuelta entre hispanos y antofagastinos será el próximo jueves 17, en el norte del país. El ganador de la eliminatoria pasará a la fase grupal, cuyo sorteo se realizará el viernes 25 de marzo. Pero antes tienen desafíos importantes en el campeonato local. Si Unión “visitará” a la U este domingo, en la carpeta sintética de Quillota, el CDA “recibirá” en Calama a Colo Colo el próximo lunes.