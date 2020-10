Cornejo se pone noveno y De Gavardo lidera en Juniors

En el noveno lugar se posicionó el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda) durante la tercera y penúltima etapa del Andalucía Rally que culmina este sábado. El piloto nortino no terminó contento con su actuación debido a que se le entregó información incorrecta que lo perjudicó en el resultado final de la competencia.

Antes de largar, al representante de Honda HRC se le indicó que en una zona de DZ (Zona de Control de Velocidad) debía realizarla a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando pasó por el lugar, fue sobrepasado por rivales al triple de esa velocidad.

“Esta mañana hubo un poco de caos porque temprano nos entregaron información contradictoria con respecto al roadbook. Por esta situación me pasaron algunos pilotos en una zona marcada como DZ, encontrándome con mucho polvo hasta el final. Para mí el resultado de esta carrera es intrascendente por todo lo que ha sucedido, cosas que se escapan de lo lógico. Voy a preparar el último día para poder llegar bien a la meta y al Dakar, que es mi objetivo”, indicó molesto el piloto de 26 años.

Joan Barreda (Honda) fue el ganador de la etapa, mientras que la general la lidera su compañero Kevin Benavides.

En la prueba está participando también Tomás de Gavardo, en la serie Rally2, para pilotos con menos experiencia (él corre Bajas, no cross country). Al hijo de Carlo de Gavardo le ha ido bien, este viernes terminó octavo en la etapa y se mantiene entre los siete mejores de la categoría Rally 2 y en el número uno en Junior.

“Hubo mucho polvo en la ruta que no permitía ver bien el camino. Me costó manejar para visualizar el camino porque hay muchos hoyos debido al tráfico de la competencia. Así que me fui a mi ritmo. Preferí bajar la velocidad para cuidar la moto y no accidentarme. De hecho durante toda la carrera ha habido muchos incidentes, más de lo habitual. Pero dentro de todo fue un buen día porque mantengo el primer lugar en la categoría Junior”, manifestó el piloto de Huelquén.

Este sábado 10 finalizará el Andalucía Rally con la disputa de las dos últimas especiales: un primer sector cronometrado de 110 kilómetros, que ya se corrió el primer día, y otro de 100 kms en Villamartín.