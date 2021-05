Costalazo de Huachipato en Argentina: el cuadro chileno cae por 5-0 ante Rosario Central

Huachipato llegaba a la cancha de Banfield con una cosecha respetable de puntos, tras vencer a 12 de Octubre en Paraguay y a San Lorenzo en Argentina. Sin embargo, recibió un cachetazo mortal de 5-0 frente a Rosario Central, equipo que ahora es el nuevo líder del Grupo A y tiene la primera opción para avanzar a la siguiente ronda del torneo, a la que clasifica sólo el líder.

Fue una jornada extraña para los acereros. Hasta llos 20 minutos tenían prácticamente controlado a Central. Incluso, las subidas de Cristián Cuevas y la presencia de. Tridente formado por Cris Martínez, Javier Altmirano y Walter Mazzantti.

Sin embargo, todo cambió con el golazo de Lucas Gamba, quien clavó la pelota en un ángulo, poco antes de la media hora. Ahí, el, planteamiento del técnico Juan José Luvera se vino abajo.

El equipo quedó descontrolado, sin respuestas. Así, el penal convertido por Emiliano Vecchio terminó de matar la resistencia del club chileno.

Encima, la salida de Israel Poblete en el ingreso de Joaquín Gutiérrez desarmó, ahora sí, el dibujo táctico del visitante.

El cuadro sureño cayó en un pozo profundo y no despertó si quiera con los goles que el cuadro canalla le endilgó en el final de primer tiempo, primero con el autogol del mismo Gutiérrez y luego con la conquista de Martínez.

En el segundo tiempo, el equipo de Talcahuano mantuvo la compostura e intentó al menos marcar un descuento que le permitiera mantener una diferencia de goles a la altura.

Al otro lado, el elenco rosarino no se molestó apretar al rival. Ya con los tres puntos en el bolsillo se dedicó a administrar la cómoda ventaja. El quinto gol, anotado por Lucas Martínez Dupuy confirmó la peor de las pesadilla e hipotecó las opciones de clasificar.

Rosario Central: J. Broun; D. Martínez (64′, F. Torrent), F. Almada, G. Ávila, L. Blanco; D. Zabala (73′, G. Infantino), E. Ojeda, L. Ferreyra (65′, A. Marinelli); E. Vecchio (80′, F. Lo Celso); L. Gamba, M. Ruben (73′, L. Martínez Dupuy). DT: Cristián González.

Huachipato: G. Castellón; J. Córdova (59, A. Garrido), N. Ramírez, I. Tapia, C. Sepúlveda (72′, J. Verdugo); I. Poblete (27′, J. Gutiérrez), C. Sepúlveda, N. Baeza; W. Mazzantti (59, C. Huanca), J. Altamirano (59′, B. Palmezano), C. Martínez. DT: J. J. Luveda.

Goles: 1-0, 27′, Gamba; 2-0, 35′, Vecchio, penal; 44′, Gutiérrez, autogol; 4-0, 45′+1′, Martínez; 5-0, 78′, Martínez Dupuy.

Árbitro: Christian Ferreyra (URU), quien amonestó a Martínez, Ruben y Lo Celso (RC); y a Martínez, Mazzantti, Verdugo y Castellón.

Estadio: Florencio Sola, Buenos Aires.