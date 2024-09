Cristián Bustos sorprende y corre medio maratón en Torres del Paine

Cristián Bustos no deja de maravillar a sus 58 años de edad al anotarse con un nuevo registro en su extensa trayectoria como triatleta. En el décimo aniversario de Ultra Paine, el clásico internacional del trail running que se está llevando a cabo durante este fin de semana en la Región de Magallanes, la leyenda nacional cumplió una de las metas que se había apuntado a principio de año: recorrer 21 kilómetros en las montañas alrededor del Parque Nacional Torres del Paine

En un evento marcado por las bajas temperaturas y la nieve tradicional de la zona austral, el chileno corrió en la compañía de más de 800 deportistas de 29 nacionalidades diferentes, registrando un tiempo de 2 horas y 43 minutos. Tras cruzar la meta estipulada, Bustos manifestó su emoción por finalizar el extenuante tramo. “El circuito fue espectacular, es uno de los más maravillosos que me ha tocado correr. Lo encontré bien desafiante, pero así es la Patagonia: indómita. Fue algo mágico y único”, señaló.

De igual manera, el entusiasmo del legendario triatleta se extendió cuando fue recibido entre aplausos por sus colegas en el Patagonia Camp. “Todavía hay un recuerdo, especialmente por parte de la gente de mi edad. Es gratificante porque reconocen lo que hice. Yo estoy feliz, solo vengo a disfrutar, a conocer lugares, a hacer turismo y a probar los productos de mi empresa (Qinti Chile). Ojalá otras personas tengan la oportunidad de correr aquí porque es hermoso”, comentó sobre el reconocimiento hacia su legado en la actividad.

En adición, Stjepan Pavicic, director de Ultra Paine y fundador de Racing Patagonia, también celebró su destacada participación al declarar que “estamos orgullosos de recibir a un deportista tan destacado como Cristián Bustos, en un día tan especial para nosotros. Hoy alcanzamos la décima edición de Ultra Paine y la participación de él ha contagiado de energía a otros corredores. Ojalá que más deportistas se sumen en el futuro”.

Eso sí, la intención de Bustos es extender dicha felicidad para los próximos meses. En noviembre, correrá el Ironman 70.3 de Valdivia, un desafío para el que se está preparando de gran forma, principalmente luego de superar los problemas de salud que lo aquejaron en el pasado. “Cuando cumplí 50 quería celebrar los 50 corriendo un triatlón y ahora estoy a punto de los 60 y también la idea es poder celebrar haciendo lo que más me apasiona. No es que esté corriendo todos los fines de semana pero sí el deporte es lo que más me apasiona y de hecho el fin de semana estuvimos, como te mencionaba, en un trail. Hacemos paseos en mountain bike, entrenamos. Bueno, es muy intenso. También aprovechamos de mirar el paisaje y de dar gracias por estar sanos y haciendo esto. También es muy difícil mantenerse activo a estas alturas. Desde los 17 años que empecé entrenar a full y pasé una parte importante con mucha carga de entrenamiento. Hoy lo hago para disfrutar y además me he ido adaptando súper bien a los cambios fisiológicos”, había dicho en conversación con El Deportivo.

Cabe mencionar que, además de los 21 kilómetros que recorrió Cristián Bustos, durante la jornada sabatina se disputarán las categorías de 80K, 50K y 35K. El domingo, en tanto, se llevará a cabo el tramo de 14K y 7K.