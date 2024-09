¿Una eventual salida anticipada de la Roja? Así respondió Ricardo Gareca sobre el respaldo que siente de la ANFP

La Roja tiene nómina. Ricardo Gareca reveló la lista de convocados para los encuentros ante Brasil y Colombia. El técnico, sin dar nombres, dio a conocer que algunos futbolistas no contestaron al teléfono cuando se les quiso convocar. “Los jugadores son seres humanos y todos tenemos problemas. Me llamó la atención en un determinado momento que eso sucediera, porque nunca me había pasado, pero son cosas que uno respeta. Lo traigo a colación para exponer las situaciones que uno va pasando. Nadie tiene las puertas cerradas en la Selección”, señaló en la conferencia de prensa.

Además, entregó detalles de su reunión el presidente de la ANFP Pablo Milad, tras caer ante Argentina y Bolivia. “No pondría a la directiva en una situación apremiante. Lo único que puedo decir (de la reunión) es que fue una conversación muy amena con los dirigentes, tenemos una excelente relación con ellos. Jamás los pondría en una situación complicada. Lo que pasa es que la postura nuestra, como cuerpo técnico, no es la de abandonar el cargo. Entonces, a partir de ahí ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero no me gustaría ponerlos a ellos en una situación complicada ni nada por el estilo. Lo resolverán ellos”, afirmó el argentino.

Gareca complementó su análisis mencionando a dos extécnicos de la Selección. “Si a mi me preguntan qué fue lo que más me gustó para venir a Chile, una de las razones es que (Eduardo) Berizzo se fue él. En una situación difícil que le tocaba vivir, aparte lo pude comprobar porque después tuve una charla con Berizzo. Berizzo no se fue de la selección porque lo echaron. Se fue por una decisión personal de él. Así me lo manifestaron los dirigentes cuando me junté y así me lo manifestó Berizzo cuando me junté con él mano a mano”, indicó.

“Rueda se fue directamente a la selección de Colombia. Era técnico de ustedes en pleno proceso de Eliminatorias y Reinaldo tomó una resolución porque se le presentó la posibilidad de dirigir a la selección de su propio país”, sentenció el Tigre.